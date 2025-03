Serale Amici, Luca Jurman non perdona: chi ha stroncato tra gli allievi

L’ex maestro della scuola di Amici, Luca Jurman, ha stroncato un cantante dopo la seconda puntate del Serale del talent.

Dopo la seconda puntata del Serale di Amici con tanto di eliminazione contestata, il talent di Canale 5 ha fatto molto discutere. In particolare ha attirato l’attenzione dei medica, il commento dell’ex professore della scuola, Luca Jurman, che ultimamente non ha mai fatto mancare pareri controversi riguardo le dinamiche del programma e anche sugli allievi.

Amici, la polemica tra Luca Jurman e il programma

Negli ultimi tempi tra il programma Amici e l’ex professore Luca Jurman sono state vere e proprie scintille. In particolare, l’ex maestro aveva più volte criticato la scuola con focus sui professori di canto e la loro preparazione. Nello specifico, Jurman aveva sottolineato come, a detta sua, non ci fossero particolari competenze nell’insegnare e per far crescere gli allievi.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Inoltre, tra i cavalli di battaglia dell’ex prof vi era quello dell’esagerato uso dell’autotune in trasmissione. In passato, Jurman aveva persino messo in evidenza come tra la categoria danza e quella del canto ci fossero palesi differenze di talento: “Ad Amici hanno veramente toccato il fondo. La differenza di competenza tra danza e canto è fin troppo palese”.

La critica alla cover di Luk3

Adesso, Jurman è tornato a parlare e lo ha fatto nelle sue personalissime reazioni social alle varie puntate del Serale del talent. Riguardo la seconda puntata del programma, l’ex professore ha criticato aspramente soprattutto la cover di Luk3 nel brano di Lucio Corsi ‘Volevo essere un duro’. Secondo l’ex maestro l’esibizione del giovane non avrebbe apportato nulla alla canzone. Anzi. “Mi dovete spiegare una cosa. Dai. Se io devo portare una cosa, devo dare e devo apportare qualcosa a questo brano. Non c’è un valore artistico. Niente di niente“, ha tuonato l’uomo stroncando il giovane cantante.