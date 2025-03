Aurora Ramazzotti, le foto del compleanno di Cesare e la bellissima dedica

In occasione del secondo compleanno di suo figlio, Cesare, Aurora Ramazzotti ha voluto dedicare un pensiero speciale al piccolo.

Alcune settimane fa si era portata avanti spiegando quali potrebbero essere, in futuro, le scelte in ambito scolastico per suo figlio, Cesare. Adesso, Aurora Ramazzotti ha voluto omaggiare il bambino in occasione del suo secondo compleanno. La showgirl, infatti, insieme alla famiglia, ha celebrato il piccolo con una festa in montagna a cui ha fatto seguito una bellissima dedica con tanto di foto.

Aurora Ramazzotti e il compleanno di Cesare

Tramite le stories Instagram di Aurora Ramazzotti è stato possibile osservare come la nota showgirl abbia trascorso queste ultime ore. Auri, insieme a mamma Michelle e il resto della famiglia, Goffredo Cerza e le figlie della Hunziker, Sole e Celeste, ha celebrato il compleanno, il secondo, di suo figlio, il piccolo Cesare Augusto.

Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

La Ramazzotti ha condiviso alcuni scatti di queste ore direttamente da un bellissimo chalet in montagna, precisamente a Sauris di Sotto, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Dalle immagini è stato possibile ammirare in che modo sia stata organizzata una bella festa per il bambino con le montagne innevate all’estero a fare da cornice mozzafiato.

La dedica e le foto

Oltre agli scatti nelle stories, Aurora ha condiviso anche un post Instagram con diverse foto del party per Cesare accompagnate da una bellissima dedica che ha suscitato grandi emozioni nei suoi fan e, siamo sicuri, anche nella diretta interessata. La Ramazzotti, infatti, ha scritto: “Non avevo mai conosciuto davvero l’amore, la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te. Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce. Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare”.