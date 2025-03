Aurora Ramazzotti: “Per nostro figlio la scuola privata, ecco perché”

Le scelte per il futuro del piccolo Cesare, compresa quella per l’istituto dove studierà il bambino: parla Aurora Ramazzotti.

Sempre molto attiva sui social, Aurora Ramazzotti è stata protagonista di una serie di domande e risposte con i fan. Oltre allo sfogo dopo le brutte parole per i tatuaggi, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha parlato di quella che sarà l’educazione scolastica del figlio Cesare, avuto con Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti, la scelta per il futuro del piccolo Cesare

Tra i vari passaggi del Q&A su Instagram con i fan che ha visto protagonista Aurora Ramazzotti, senza dubbio ha colpito quello sulle scelte per il futuro di suo figlio, Cesare, avuto con Goffredo Cerza. La showgirl ha spiegato di aver ipotizzato di mandare il bambino ad una scuola privata come accaduto a lei e al papà del bimbo.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

“Sia io che Goffredo abbiamo fatto la scuola inglese (lui americana). Ho dei bei ricordi di un percorso scolastico stimolante, innovativo, che mi ha insegnato tantissimo non solo a livello didattico, ma anche a livello umano”, ha spiegato Aurora. “E sono certa che oggi sarà ancora più avanzato”. Va detto che a tal proposito i due genitori non abbiano ancora preso una decisione ma che comunque siano “molto inclini a sceglierla per nostro figlio”.

Le frasi sulla sorella

Tra le varie domande poste ad Aurora anche una sulla sorella. Un fan le ha domandato come mai non ne parli molto: “Mia sorella Raffaela quest’anno compie 14 anni, è la mia bimba che sta diventando una giovane donna, dolce pungente e amorevole. Diversa da tante ragazze della sua età (in maniera positiva). Tra poco mi supera in altezza. Misuro il tempo guardandola crescere. La amo tanto e so che lei lo sa. Ora basta essere smielati perché leggerà questa storia ed è pur sempre un’adolescente che mi chiama bro”, ha detto con grande ironia la Ramazzotti.