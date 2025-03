“Ma come? Di nuovo?”: scherzo virale ad Antonella Clerici, il video

Simpatico scherzo telefonico ad Antonella Clerici durante ‘È sempre mezzogiorno’: ecco chi l’ha chiamata e cosa ha detto.

Si è fatta un particolare tatuaggio con sua figlia Maelle confermandosi super amata dalla ragazza e anche dal suo pubblico. Stiamo parlando di Antonella Clerici che durante l’ultima puntata andata in onda di ‘È sempre mezzogiorno’ è stata vittima di uno scherzo telefonico che è presto diventato virale generando tante reazioni.

Antonella Clerici e lo scherzo telefonico

Durante l’ultima puntata di ‘È sempre mezzogiorno‘ andata in onda sulla Rai, Antonella Clerici si è trovata davanti ad una scena davvero particolare. La conduttrice è stata vittima di uno scherzo telefonico da parte di un attore. Peccato che, fino all’ultimo, lei non avesse capito si trattasse solo di un divertente siparietto creato ad hoc per lei.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

La presentatrice ha risposto, come ad ogni puntata, ad una telefonata di un telespettatore che avrebbe dovuto giocare in trasmissione. Peccato che, dopo le prime parole di presentazione, ecco il fattaccio: “Sono Mariano. Tra l’altro mia moglie si chiama Anna, come lei”, ha detto il finto concorrente. “Come Anna? Io mi chiamo Antonella e siamo a ‘È sempre mezzogiorno'”, ha detto la Clerici.

“Ma come? Io sto provando a chiamare da giorni per Anna Falchi“, ha risposto l’uomo facendo intendere che nella sua idea vi fosse quella di giocare a i ‘Fatti Vostri’ con la collega della Clerici. “Ma non c’è neppure quello dell’oroscopo? Ieri ero ultimo in classifica e volevo parlargli”, ha aggiunto ancora l’attore facendo scatenare la conduttrice in una grande risata.

La spiegazione

La Clerici, dopo un momento iniziale di imbarazzo, ha quindi aggiunto: “Ma come? Di nuovo un errore così? Dovete sapere che questa non è la prima volta che accade perché al centralino devono smistare le chiamate per i giochi delle nostre trasmissioni e quindi capita che mandino qui chi chiama per altri e viceversa”. Alla fine, però, ecco che il signor Mariano è uscito allo scoperto spiegando si sia trattato di uno scherzo che, nel giro di poco tempo, è subito diventato virale sui social con diverse clip.