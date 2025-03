Antonella Clerici e la figlia Maelle si tatuano insieme con un messaggio che celebra la cultura come libertà. La sorpresa dei fan.

La famosa conduttrice televisiva Antonella Clerici ha sorpreso i suoi fan con un gesto inaspettato: a 61 anni si è tatuata per la prima volta insieme alla figlia 16enne, Maelle. Un gesto che ha catturato l’attenzione dei suoi numerosi follower sui social, dove ha condiviso il video del momento speciale.

Le due hanno scelto di imprimere sulla loro pelle una scritta significativa che racchiude un importante valore. La frase tatuata recita: “La cultura è libertà“, un mantra che Antonella ripete spesso a Maelle fin da quando era bambina. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Antonella Clerici: un tatuaggio per celebrare la libertà della cultura

Il tatuaggio scelto da Antonella e Maelle è semplice, ma dal grande significato. La scritta in corsivo, che entrambe hanno deciso di tatuarsi sull’avambraccio, rappresenta il desiderio della conduttrice di trasmettere alla figlia un concetto fondamentale: la cultura come strumento di libertà.

“Promessa mantenuta!” ha scritto Antonella su Instagram sotto al video, riferendosi al fatto che questo tatuaggio è stato un impegno che le due avevano preso insieme.

Il gesto ha ricevuto oltre 40mila like in poche ore, segno che il pubblico ha apprezzato il messaggio di unità e valore che le due donne hanno deciso di esprimere attraverso questo simbolo.

Il legame sempre più forte tra Antonella Clerici e Maelle

Il tatuaggio non è l’unico segno del forte legame tra Antonella e Maelle. La figlia è infatti sempre presente accanto alla madre nelle occasioni più importanti, come dimostrato durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Maelle era in prima fila per sostenere Antonella mentre co-conduceva l’evento insieme a Carlo Conti. Il tatuaggio, quindi, è solo l’ultimo di una serie di gesti che testimoniano l’affetto e la connessione tra le due.

Antonella Clerici non smette di sorprendere i suoi fan, non solo per la sua carriera televisiva, ma anche per la sua vita privata.