Sophie Codegoni volta pagina dopo la rottura con Alessandro Basciano: un noto calciatore sarebbe il suo nuovo amore.

Sophie Codegoni, ex Vippona del Grande Fratello Vip 6, sembra pronta a voltare pagina. Dopo la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, con cui ha avuto una figlia, e le difficoltà legate alla denuncia per stalking, la giovane sembra aver trovato un nuovo amore. Le voci circolanti in rete rivelano che Sophie avrebbe trovato un nuovo amore. Ma chi sarebbe il fortunato? Scopriamo i dettagli degli ultimi rumors.

Sophie Codegoni: il nome del misterioso calciatore

Secondo quanto riferito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Sophie Codegoni starebbe frequentando Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina. La notizia ha immediatamente suscitato grande interesse tra i fan, ma al momento non ci sono conferme ufficiali dai diretti interessati.

Fagioli, giovane promessa del calcio italiano, sarebbe riuscito a conquistare il cuore dell’ex tronista, ma le informazioni restano ancora scarse.

Nicolò Fagioli

Nonostante le voci insistenti, Sophie Codegoni ha scelto di mantenere il silenzio riguardo alla sua vita sentimentale.

Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli: gli ultimi rumors

Da qualche tempo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si dedica completamente alla sua bambina, Céline Blue, che sembra essere al centro del suo mondo. La piccola sta crescendo rapidamente, e Sophie si concentra sulla sua maternità, lontana dalle polemiche che l’hanno coinvolta.

Le informazioni su questa presunta nuova relazione restano vaghe. I fan, però, sono curiosi di sapere se Sophie deciderà di rompere il silenzio per fare chiarezza. Nel frattempo, il gossip continuerà a infiammarsi, alimentando il dibattito tra i suoi sostenitori.

Mentre i dettagli della sua vita privata restano avvolti nel mistero, Sophie Codegoni sembra voler dare la priorità alla sua famiglia e alla serenità della sua piccola Céline. Resta da vedere se, in futuro, confermerà o smentirà le voci su un possibile legame con Nicolò Fagioli.