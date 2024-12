Sophie Codegoni smentisce un clima disteso con Alessandro Basciano, il duro sfogo: “Incontro procurato con l’inganno”.

Nella giornata di ieri una segnalazione pubblicata dal settimanale Chi annunciava una tregua tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex fidanzati, genitori di Celine, pareva avessero fatto “pace” per il bene della bambina dopo gli scontri legali iniziati con la denuncia per stalking avanzata dall’influencer, che ha portato anche all’arresto temporaneo del dj.

La foto, però, non rappresentava la realtà, almeno a detta di Sophie, che attraverso alcune storie Instagram ha chiarito come stanno realmente le cose e ha rivolto un nuovo duro attacco all’ex compagno.

Sophie Codegoni attacca Alessandro Basciano

Sotto al post di Chi si legge: “BASCIANO E CODEGONI: IN PACE PER CELINE Il deejay e l’influencer si rivedono a poche settimane dall’arresto per stalking di lui (poi rilasciato): la figlia sembra riportarli a un clima più disteso“.

Presto è arrivata la risposta di Codegoni: “A volte guardando delle foto ci si può fare un’idea completamente diversa da quella che è la realtà” scrive Sophie, che continua: “Questa foto, e quelle che verranno, testimoniano un incontro procurato con l’inganno“.

“Non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine, anzi, questo incontro ha prodotto ulteriore materiale per il fascicolo legale” rivela Sophie ai suoi follower. Ma non solo. L’influencer ha raccontato l’episodio da cui è stata estrapolata l’immagine: “Io sono andata all’asilo e non ho trovato mia figlia. Tramite avvocati mi è stato comunicato che mi sarebbe stata riconsegnata dalla cugina di Alessandro, imponendomi ancora una volta delle condizioni, come quella di farmi trovare di persona sotto casa ma invece di trovare la cugina, ho trovato lui. E l’istinto materno ha ovviamente superato le mie paure“.

La difesa di Alessandro Basciano

Dopo le parole di Sophie, lo stesso Basciano ha voluto raccontare la sua versione dei fatti.

“Un padre ha il diritto/dovere di vedere i figli e di prendersi cura di loro. È inaccettabile che qualcuno si eriga a giudice e stabilisca unilateralmente che io non possa vedere la mia bambina pur non avendo alcuna limitazione” tuona il dj.