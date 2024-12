Dopo le polemiche, Guillermo Mariotto rompe il silenzio e rivela il motivo della sua assenza alla finale di Ballando con le stelle.

Sabato scorso, 21 dicembre, è andata in onda la finale di Ballando con le stelle, ma un particolare non è sfuggito ai telespettatori. Non è passata inosservata l’assenza del giudice Guillermo Mariotto, che nelle ultime settimane è finito al centro della bufera mediatica. Dopo l’abbandono improvviso della trasmissione durante una delle ultime puntate, un video che ha fatto molto discutere e le dichiarazioni dello stilista che hanno convinto poco il pubblico, ora Mariotto è tornato a dire la sua.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato lo storico giudice del programma di ballo più amato della tv.

Guillermo Mariotto racconta il grave incidente

Intervistato da Adnkronos, lo stilista ha rotto il silenzio e rivelato i motivi dietro la sua assenza nell’ultima puntata della trasmissione.

“Purtroppo il recente incidente a Riyadh mi impedisce di muovermi” ha dichiarato Mariotto, che ha aggiunto: “Sono costretto a spostarmi in sedia a rotelle“.

Guillermo Mariotto

La stessa Milly Carlucci aveva rivelato: “Guillermo, che per suoi motivi di lavoro è stato in viaggio all’estero, è caduto e si è fatto male. Sembra una boutade ma non lo è, è la verità“, e ha poi aggiunto: “Ci ha mandato adesso il certificato e abbiamo visto che infortunio è, sembra che abbia avuto invidia degli infortuni dei nostri ballerini perché si è rovinato una gamba, compresi legamenti, muscoli e tutto quanto“.

Il futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle

Nel corso dell’intervista Mariotto ha commentato il look di Selvaggia Lucarelli, che gli ha ricordato suor Clelia, figura iconica del suo passato. “Sono perdutamente attratto da quel look” ha affermato con ironia.

Il giudice ha anche commentato la vittoria di Bianca Guaccero: “Troppo facile, non avrei tifato per lei e non l’avrei fatta vincere, sapeva già ballare. Ma già alla X puntata avevo stilato la mia personale classifica“.

Quanto al suo ritorno nel programma, lo stilista ha concluso con un enigmatico: “Solo Dio può saperlo“. Resta quindi in dubbio la sua partecipazione alle future edizioni di Ballando con le Stelle.