Sonia Bruganelli torna nello studio del Grande Fratello, e insieme a lei c’è la figlia Silvia Bonolis. Le parole di Alfonso Signorini.

Sorpresa al Grande Fratello durante la puntata del 23 dicembre: l’ex opinionista del reality, Sonia Bruganell, è tornata in studio tra il pubblico. Ma non era sola.

L’ex moglie di Paolo Bonolis era accompagnata dalla figlia Silvia Bonolis, che proprio in quella data ha festeggiato il suo 22esimo compleanno. L’evento non è passato inosservato al conduttore Alfonso Signorini, che ha commentato ironicamente: “A volte ritornano” strappando un sorriso alla platea. Ma scopriamo il motivo del tanto atteso ritorno.

Grande Fratello: il ritorno di Sonia Bruganelli

La regia ha prontamente inquadrato la Bruganelli seduta in prima fila, mentre Signorini le ha dedicato un caloroso saluto.

“Lasciatemi fare un saluto a cui tengo tantissimo perché è venuta a trovarci una nostra amica. Si è infrattata tra il pubblico ma io l’ho vista subito, l’ho sgamata” ha detto Signorini.

“Come stai?” ha chiesto il conduttore, e Sonia ha risposto con il suo consueto charme: “Sto bene, grazie” mentre il conduttore ha rivolto un dolce augurio alla figlia Silvia. La giovane, però, timidamente si è nascosta, evitando di essere al centro dell’attenzione.

Che il suo ritorno temporaneo sia solo un inizio per qualcosa di più duraturo in futuro? Al momento non è dato saperlo.

Silvia Bonolis compie 22 anni: gli auguri della famiglia

Silvia Bonolis, la primogenita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ha ricevuto affetto e dediche speciali in occasione del suo compleanno.

Sul profilo social della madre, l’ex opinionista ha condiviso una tenera foto, accompagnata dalla frase: “All I want for Christmas is you… Auguri amore mio“.

Anche il fratello Davide, nato nel 2004, ha pubblicato un messaggio d’auguri dedicato alla sorella.

Dopo la separazione tra Sonia e Paolo Bonolis, i figli maggiori, Silvia e Davide, vivono con il padre, mentre Adele, la terzogenita, risiede con la madre.