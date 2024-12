“Il mio 14esimo…”: Barbara D’Urso a bocca aperta per la sorpresa

Arriva la sorpresa inaspettata per Barbara D’Urso. La showgirl ha raccontato sui social cosa abbia ricevuto in queste ore…

Non la vediamo da qualche tempo sul piccolo schermo ma siamo sicuri che molto presto tornerà protagonista nelle case degli italiani. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che via social resta sempre molto seguita. Anche per questo, nel giro di poche ore, la notizia della sorpresa da lei ricevuta si è divulgata in modo virale…

Barbara D’Urso, altro Tapiro d’Oro da Striscia…

Barbara D’Urso, volto iconico della televisione italiana, ha annunciato con una storia su Instagram di aver ricevuto il suo 14esimo Tapiro d’Oro, il celebre riconoscimento satirico di Striscia la Notizia. Sempre ironica e con un sorriso smagliante, la conduttrice ha condiviso con i suoi followers un momento che ormai sembra essere diventato una tradizione per lei…

Barbara D’Urso

Nella storia, Barbara ha mostrato il Tapiro accompagnato da una breve didascalia: “Ho avuto il 14° Tapiro!!!”. La conduttrice, nota per il suo stile sopra le righe e il suo carisma, ha accolto l’omaggio con la solita autoironia, dimostrando ancora una volta di saper affrontare le critiche e le parodie con leggerezza.

Carmelita ha accompagnato il tutto da alcune emoticon ironiche ma anche dal fatto che questa volta il Tapiro fosse addobbato da un cornetto rosso portafortuna…

Il motivo del Tapiro

Il Tapiro d’Oro, come noto, viene assegnato per varie gaffe o per momenti controversi legati a personaggi pubblici. Non è chiaro il motivo specifico per cui Carmelita abbia ricevuto questo ennesimo premio, ma la sua longeva carriera e la capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico la rendono spesso protagonista di discussioni e ironie.

Barbara, che negli anni ha collezionato tapiri per diversi motivi, continua a essere una figura centrale della tv italiana e probabilmente questo premio arrivato dal tg satirico vuole essere un modo per augurarle presto di fare ritorno sul piccolo schermo. Ad ogni modo, la D’Urso è sembrato piuttosto contenta di poter aggiungere un altro Tapiro alla collezione…