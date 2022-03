È sempre in televisione – e ama raccontare le storie di altri – ma cosa sappiamo su Barbara D’Urso? Ecco qualche le curiosità sulla conduttrice più popolare di Canale 5.

Con le interviste, gli scandali e i gossip trattati nelle sue trasmissioni, Barbara D’Urso è sempre sulla bocca di tutti, e i telespettatori sono sempre in attesa di rivelazioni – e la conduttrice non ha mai deluso le aspettative! Personaggio amato e odiato della televisione italiana, Barbara D’Urso è senza dubbio regina di ascolti e regina dei gossip. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice di Pomeriggio Cinque, e alcuni gossip sui suoi flirt!

Chi è Barbara D’Urso, biografia

Nata a Napoli il 7 maggio del 1957, sotto il segno del Toro, prima di sfondare nel mondo televisivo, Barbara D’Urso da giovane ha tentato anche di diventare modella, cantante e attrice, e ha recitato in diversi film. Poi, arriva il grande successo in televisione che l’ha consacrata a regina degli ascolti di Canale 5 grazie a trasmissioni come Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live non è la D’Urso.

Barbara D’Urso

Una domanda a cui forse non troveremo mai risposta è: ma come fa a dimostrare 20 anni in meno? Sorvolando sulla (dibattuta) questione del sapiente uso delle luci in studio, uno dei suoi trucchi di bellezza (svelato anche nel suo libro Ecco come faccio) per capelli perfetti è il cowash. Ovvero, una volta alla settimana, per lavarle la sua chioma, utilizza balsamo e zucchero al posto dello shampoo.

Poi, per mantenersi in forma pratica fitness e danza classica: uno dei suoi insegnanti è José Perez, di Amici di Maria De Filippi. La passione per la danza la ha fin da quando era bambina, ma dopo la morte di sua madre le fu impedito di continuare a studiarla.

La famiglia di Barbara D’Urso: madre, padre e fratelli

L’infanzia della conduttrice è stata segnata dalla perdita della madre, risalente a quando lei aveva solo 11 anni. Nella sua autobiografia, Tanto poi esce il sole, ha raccontato di aver rimosso ogni ricordo di quel periodo, e di non aver mai superato quel vuoto incolmabile.

Vera Pentimalli, la mamma di Barbara D’Urso è morta a soli 40 anni, colpita dal morbo di Hodgkin. I medici, ai tempi, non riuscirono a diagnosticarglielo e non le prescrissero la chemioterapia che avrebbe potuto salvarle la vita.

Con il padre, Rodolfo D’Urso, non ha avuto un rapporto semplicissimo. Ai microfoni di Verissimo, ha raccontato di un episodio in cui lui, a 15 anni, la picchiò al ritorno da una festa. Dopo uno schiaffo, la colpì ripetutamente “coi frustini del cavallo da collezione”.

A 18 anni, poi, quando Carmelita voleva andare via di casa, lui le intimò di rimanere: “Se te ne vai per me sei morta“, le disse. Per i quattro anni successivi, infatti, non le rivolse la parola. Eppure, lei, alla fine, lo ha perdonato: “Sono contenta di aver avuto impartita un’educazione così rigida“, raccontò a Silvia Toffanin.

Barbara ha anche un fratello, Riccardo D’Urso e una sorella, Eleonora D’Urso.

Barbara D’Urso: la vita privata

Un suo flirt di gioventù è stato Vasco Rossi e si vociferava avesse dedicato la sua canzone Brava alla conduttrice, notizia poi smentita dal cantante. Dopo i flirt veri o presunti con Vasco Rossi, Pupo, Miguel Bosé, e Alex Pacifico la conduttrice ha avuto una storia sentimentale con Mauro Berardi, con il quale ha avuto i suoi due figli Giammauro ed Emanuele.

Barbara D’Urso

Dopo il divorzio dal produttore cinematografico, nel 2002, è convolata in seconde nozze con Michele Carfora, da cui divorziò sei anni più tardi a causa dei numerosi tradimenti da parte del ballerino.

Tra le sue storie, confermate, anche una con Memo Remigi, mai nascosta dalla conduttrice. Però quando nel febbraio del 2021 il cantante ha parlato di lei come della donna con la quale avrebbe tradito la moglie, Barbara ha risposto piccata, contestando non la liason, quella c’è stata. Piuttosto la D’Urso ha ribadito che al momento di quel legame l’uomo era già separato dalla moglie e che l’appartamento in cui i due avrebbero vissuto sarebbe stato frutto della fatica della donna, non un regalo di Remigi.

Pensa soprattutto al lavoro: le piacere vivere con le sue abitudini, i suoi ritmi e senza avere un uomo in casa. Ma al settimanale Oggi ha svelato di essere sempre alla ricerca dell’amore: “Vorrei innamorarmi perdutamente di un uomo che si innamori perdutamente di me. È la cosa che più mi manca. Ma cosa devo fare se non succede? Sono una donna irrisolta”.

Nel febbraio del 2021 le viene però attribuita una storia con Francesco Zangrillo. Assicuratore, si sa molto poco di lui e non sono arrivate conferme dalla conduttrice. Pare che si siano conosciuti a fine 2020 decidendo di passare insieme le festività natalizie.

Chi è il fidanzato di Barbara D’Urso?

Francesco Zangrillo, classe 1973, è il compagno di Barbara D’Urso e di mestiere fa l’assicuratore. È chiaramente una persona lontana dal mondo dello spettacolo, e sui social non è presente. È stato paparazzato diverse volte insieme alla conduttrice.

4 curiosità su Barbara D’Urso

– Solo indiscrezioni, quelle sullo stipendio di Barbara D’Urso: pare che la conduttrice guadagni 500 mila euro all’anno.

– Sui social le piace condividere con i fan la scelta degli abiti che indosserà durante le sue trasmissioni: il suo profilo Instagram è seguitissimo!

– A 24 anni ha posato per…Playboy!

– Barbara D’Urso e l’incidente che poteva costarle la vita. La conduttrice, a settembre 2019, è stata compita da una lastra di cristallo, ma fortunatamente si è ripresa in tempi record:

“Dovevo gestire tre trasmissioni. Ho cercato di vedere il lato positivo, e cioè che sono stata fortunata: mi è caduta una lastra di cristallo tra l’orecchio e la mandibola, potevo morirci. Guardo il bello: sono viva e felicissima“, ha raccontato al Corriere della Sera.

-Nel 2021, quando la sua trasmissione serale – Live Non è la D’Urso – è stata chiusa, il potente agente dei Vip Lucio Presta ha esultato, sottolineando la bontà della scelta che avrebbe portato a una “bonifica del trash”.

Dove abita Barbara D’Urso?

La conduttrice abita a Cologno Monzese, nei pressi degli studi Mediaset. Un modo per essere molto vicina ai luoghi che giornalmente frequenta per lavoro, visti i tanti impegni.

La casa di Barbara D’Urso a Milano è classica e dalle linee pulite, molto più sobria di quanto ci si possa immaginare vedendo la sua spumeggiante personalità in TV.

Il bianco è il colore protagonista (dalle pareti, all’arredamento), spezzato, nel salotto, da un comodissimo divano in pelle marrone. Nella camera da letto, invece, qualche decorazione color oro conferisce una preziosa luminosità.

I bagni, arredati in stile spa, sono un vero e proprio lusso: tra elementi in ferro battuto, mattonelle bianche e tortora e vetro, sembra di essere in un centro benessere!

