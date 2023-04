Attraverso le numerose foto sui social, Barbara D’Urso ci mostra la sua dimora all’insegna del gusto e della ricercatezza. Scopriamone di più!

Un appartamento classico dalle linee pulite: ecco come si presenta la casa di Barbara D’Urso a Cologno Monzese (Milano), l’esatto opposto di come si è sempre mostrata la conduttrice in televisione! La casa del celebre volto di Pomeriggio Cinque ci confessa anche il suo lato tenero mostrandoci i due orsi bianchi in peluche con il quale va a letto tutte le sere.

Essendo Barbara D’Urso molto riservata, possiamo solo trarre piccoli scorci della sua lussuosa abitazione dalle foto che condivide con tutti noi sui social. Scopriamo di più insieme!

Barbara D’Urso ha scelto Cologno Monzese

Sappiamo che vive a Cologno Monzese, ma la domanda sorge spontanea: perché una donna come lei (con uno stipendio presunto di circa 500 mila euro annui) non vive in una casa in centro Milano?

Molto semplicemente la D’Urso, affezionatissima ai programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha deciso di trasferirsi nelle vicinanze degli studios di Mediaset. Grazie a questo dettaglio non si può dire che non ama ciò che fa mettendoci cuore e anima!

La casa di Barbara D’Urso: ecco com’è arredata!

Una casa classica, che potrebbe rispecchiare la vera Barbara D’Urso e non quella che siamo abituati a vedere in TV: una Barbara più composta, sobria, al naturale. Il bianco regna sovrano, a cominciare dalle pareti all’arredamento, ma a spezzare questa monotonia nel salotto ecco un divano marrone scuro in pelle, dove probabilmente Barbara si concede i suoi momenti di relax in mezzo a fiori di ogni genere.

Non poteva mancare il lusso anche nei bagni, arredati quasi da farli sembrare delle spa. Elementi in ferro battuto, mattonelle bianche e tortora e vetro, ci fanno entrare in un mondo di puro relax. Insomma proprio come vi farebbe sentire entrare in un centro benessere!

In molti di voi conosceranno l’età non proprio giovanissima della D’Urso, ma allora saprete anche che nonostante ciò ha un fisico a dir poco invidiabile… Per mantenersi in forma Barbara ha deciso così di fare una stanza dedicata al fitness!

Una camera da letto da regina

Un letto matrimoniale enorme per concedersi ai sogni, in legno bianco con decorazioni color oro… Anche la camera da letto come il resto della casa rimane sul classico dai toni chiari e luminosi. Contornata da fiori e peluches, Barbara ci rivela che ogni sera prima di andare a letto si lascia andare con un piccolo spuntino della buonanotte!

Una stanza poco usata… A letto mai prima dell’una di notte e sveglia mai più tardi delle 6.45.

Barbara D’Urso: la casa per le vacanze è a Capalbio

Nel 2018 Barbara è stata vittima di uno scherzo di Scherzi a Parte…in cui è stata mostrata la sua casa di Capalbio. Il figlio Emanuele, in combutta con Scherzi a Parte, si è presentato nel camerino della madre durante una puntata di Domenica Live, alla prima pubblicità ha iniziato a raccontare cosa aveva fatto nella loro casa a Capalbio.

Il figlio avrebbe dato in affitto la casa di Capalbio ad un fotografo, il quale a sua volta avrebbe poi dato una festa rovinando ogni cosa all’interno della villa di Barbara… Queste informazioni le sarebbero state date dilazionate, infatti ad ogni pubblicità la nostra conduttrice si sarebbe fiondata in camerino per avere altre notizie. La puntata in seguito è stata rimossa dai canali Mediaset perché per errore veniva mostrato il numero del figlio Emanuele e l’indirizzo della casa a Capalbio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG