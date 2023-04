Paesi che sprecano più cibo al mondo: la classifica dello spreco alimentare e i motivi per cui si gettano via così tanti alimenti.

Lo spreco alimentare domestico è purtroppo un problema gravissimo che riguarda non solo l’Italia, ma l’intero pianeta. Secondo l’Osservatorio internazionale di Waste Watcher, lo spreco è quantificato in 674,2 grammi pro capite a settimana e nelle tasche degli italiani viene pagato come un conto davvero salato, da 9,2 miliardi all’anno. Sono dati non solo preoccupanti, ma allarmanti, che denotano una delle grandi contraddizioni del nostro paese, come di altri paesi al mondo. Lo dimostrano i dati pubblicati da Waste Watcher. Scopriamo insieme cosa è venuto fuori e quali sono i paesi al mondo che sprecano di più.

I numeri dello spreco alimentare in Italia

Che sia necessario cambiare qualcosa, è evidente. I numeri parlano chiaro. Non solo lo spreco alimentare porta l’Italia a bruciare oltre 9 miliardi di euro, ma vanno aggiunti anche gli oltre 6 miliardi relativi al costo dell’energia utilizzata per produrre il cibo.

cibo verdura frutta secca carne

Il problema più grave è che il trend, già di per sé allarmante, non sembra aver invertito un’altra rotta. Gli sprechi alimentari in Italia sono infatti in aumento, stando all’ultima rilevazione di Waste Watcher International, secondo cui lo spreco pro capite sarebbe passato lo scorso anno da 595 a 674 grammi. Uno spreco eccessivo, che pone l’Italia lontana dai paesi più virtuosi sotto questo punto di vista, seppur ancora molto distante anche dal paese più sprecone in assoluto.

La classifica dello spreco alimentare

Prendendo in esame i dati relativi a nove grandi paesi in tutto il mondo, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Giappone, Brasile e Sudafrica, quel che è venuto a galla dall’esame di Waste Watcher è che Sudafrica e Giappone sono i due paesi in cui lo spreco alimentare è più contenuto, attestandosi rispettivamente a 324 e 362 grammi. Numeri dimezzati rispetto a quelli italiani, più o meno in linea con il resto d’Europa. Tra i grandi Stati del Vecchio Continente il più virtuoso, al momento, sarebbe infatti la Francia, con 634 grammi settimanali pro capite.

Vanno peggio, e non di poco, il Brasile, al quarto posto della classifica dello spreco alimentare, dietro a Germania e Regno Unito. Rispettivamente, mentre il paese sudamericano arriva a 794 grammi pro capite a settimana, i due Stati europei arrivano a 892 e 859 grammi. Tantissimi. C’è però chi fa molto peggio. Si tratta degli Stati Uniti, in cui lo spreco alimentare arriva a toccare vette ben oltre l’accettabile. I dati sono indecorosi: sono 1338 i grammi di cibo pro capite gettati ogni settimana. Oltre il doppio rispetto all’Italia. Numeri che fanno riflettere e inducono a cercare una soluzione in tempi rapidi.

