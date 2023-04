Scintille a Uomini e Donne dove due dame sono finite quasi alle mani dopo uno scambio di battute decisamente forte senza esclusione di colpi.

Un faccia a faccia molto duro e pesante nel corso della puntata andata in onda mercoledì 19 di Uomini e Donne. Protagoniste due dame del trono over che sono arrivate quasi alle mani dopo uno scambio di battute senza esclusione di colpi. Il tutto sotto gli occhi attenti di Maria De Filippi e degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Scontro tra dame a Uomini e Donne: cosa è successo

Maria De Filippi

Protagoniste del pomeriggio di Uomini e Donne trono over sono state Gemma e Paola che dopo alcune frasi “tendenziose” sono arrivate molto vicine alle mani con tanto di insulti e parole pesanti.

Tutto nasce dopo un confrontro tra Paola e un Cavaliere con la donna che ha detto, riferendosi a Gemma: “Lui vorrebbe una come me ma affamata come lei”.

Una frecciata che Gemma non aveva capito subito ma, una volta fatto, l’ha vista scattare infuriata verso la donna: “Ma come ti permetti? Affamata di cosa?”.

Dal canto suo Paola ha ripetuto: “Sì, ho detto che sei affamata di… di sentimenti, di gesti fisici”.

Gemma, a questo punto, non ci ha visto più: “Ma come ti permetti? Ti strappo i capelli uno ad uno. Sei una strega! Io qui sto mettendo in gioco i sentimenti ed è normale. Non come te che fai finta”. “Mi devi chiedere scusa. Hai detto delle cose terribili e brutte. Mi hai mancato di rispetto come stai facendo con questo signore. Ora ti tiro l’acqua. Davvero!”.

Il faccia a faccia è poi proseguito sempre con toni decisamente effervescenti con alcuni presenti – Armando su tutti – che hanno provato a far tornare il sereno senza troppo successo.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con l’accaduto:

