Ad Amici, i guanti di sfida mettono in crisi gli allievi. L’ultima mossa di Arisa non è stata presa molto bene. Cosa è successo.

In vista della prossima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi continuano ad arrivare i guanti di sfida da parte dei professori agli allievi. Ha fatto molto parlare la decisione di Arisa di assegnare, di nuovo, il compito “Canzone con dedica” al suo allievo Wax che, come la prima volta, ha reagito piuttosto male…

Amici, il guanto di sfida di Arisa mette in crisi Wax

Arisa

Come detto, nel corso dell’ultimo daytime di Amici, Arisa ha assegnato, di nuovo, il guanto di sfida “Canzone con dedica” al suo allievo Wax contro Angelina. Una decisione che il ragazzo non ha preso molto bene.

“Ma così mi mette in difficoltà. Mi sminuisce. Ci voglio parlare. Io tutte le canzoni le faccio con dedica”, ha detto il cantante.

Il giovane, poi, parlando con Arisa: “Sono stupito. Non pensavo che tornasse questa storia del guanto”, ha detto.

La maestra, dal canto suo, ha replicato: “Sei stato così bravo nella scorsa puntata con la dedica per Maria e allora… Dai fallo”.

Wax ha risposto: “Sì, lo so ma non capisco perché tu che sei la mia maestra mi metti in difficoltà. So che mi vuoi aiutare ma è un mio limite. Io non riesco a farmi piacere come devo farla. Il perché”.

La prof ha risposto: “Si fa che lo devi fare. Ti devi mettere alla prova e devi farlo. Le persone ti hanno conosciuto in tantissimi modi. Quando le persone ti sentono, sentono che hai una sensibilità unica. Se tu la fai con l’idea di farti amare dalle persone. Faresti gol. Io non voglio fare una cosa contro di me e contro di te”.

Tornato in casetta, Wax sembrava intenzionato a procedere col compito: “Spero solo di non impazzire. Ora lo faccio perché devo farlo”.

Ma parlando con Angelina, ecco il cambio di idea: “Schiaccio space sul pc e mi fa arrabbiare. Mi sento in colpa. Se non la faccio ma questa è costrizione. Io non la faccio”.

Tornato quindi a parlare, di nuovo, con Arisa: “Io il guanto non lo faccio. Potesse cascare il mondo, non lo faccio. Le dediche che io faccio, le faccio perché sono spontanee e istintive”.

Arisa: “Non la fare. Ok, però cerca di stare bene”.

Di seguito anche alcuni post Instagram della trasmissione con quanto accaduto nella casetta:

