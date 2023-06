Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Wax, cantante di Amici 22 e concorrente nella squadra di Arisa.

Wax è un cantante approdato a Amici 22 come concorrente nella squadra di Arisa. Il cantante si è fatto notare con il suo brano Turista per sempre e per un inatteso retroscena – svelato da Maria De Filippi – sul suo casting. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua vita al di fuori del programma tv.

La biografia e la carriera di Wax

Wax (nome d’arte di Matteo Lucido) è un cantante conosciuto dal pubblico televisivo per aver preso parte ad Amici 22, dove è stato scelto da Arisa come concorrente per la sua squadra. Ad Amici ha presentato per la prima volta il suo brano Turista per sempre, con cui si è conquistato la felpa del programma.

Il 20enne originario di Milano, prima di prendere parte allo show ha lavorato come rider, cameriere e traslocatore e ha cercato sempre di essere economicamente indipendente dalla sua famiglia. Durante il programma il cantante ha raccontato delle difficoltà affrontate durante la crescita parlando delle sue origini “vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere d’istinto”.

L’artista è piuttosto riservato sulla sua storia e non si sanno quindi i particolari sulla sua formazione scolastica e non si sa nemmeno la sua data di nascita. Ciò che è invece chiaro è la sua passione per la musica che è nata fin dalla tenera età con il violino. Durante il programma ha pubblicato, oltre a Turista per sempre, altri tre inediti, Ballerine e guantoni, Anni ’70 e Grazie.

La vita privata di Wax

Non si sa molto della vita privata di Wax, che sui social è molto riservato sull’argomento. Del cantante è noto solo che abiti a Milano. Durante l’edizione di Amici 22 ha raccontato del rapporto a volte difficile, con la famiglia. “Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha mai dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi.” Poco prima della finalissima del programma, il cantante ha avuto l’occasione di vedere i genitori che non sentiva da 8 mesi.

Wax ha un fratello, Pietro Lucido, con il quale condivide la passione per la musica. Anche lui canta e ha pubblicato da poco il suo primo singolo Distante sotto il nome d’arte Bacio. È molto legato al suo cane, Black.

Per quanto riguarda la vita amorosa, durante il reality della De Filippi, Wax ha avuto una liaison con la ballerina Claudia e verso il finale dell’edizione invece, sembra che il legame si sia rafforzato con la cantante Angelina, ma sembrerebbe essere solo un’amicizia.

6 curiosità su Wax

– Durante il suo ingresso ad Amici Maria De Filippi ha svelato di aver discusso con lui durante i casting (non è dato sapere per quale motivo). I due in seguito si sarebbero chiariti.

– Ha numerosi tatuaggi sul corpo, tra cui la scritta sul braccio “Purosangue”.

– Definisce il suo carattere come “sereno variabile”.

– Pratica regolarmente sport per mantenersi in forma.

– Ama viaggiare e sui social sono presenti numerose foto dei suoi viaggi in giro per il mondo.

– Ha fatto parecchio rumore la cicatrice che il cantante ha sullo zigomo. Secondo le varie teorie del web, sembrerebbe essere un simbolo del suo animo tormentato che Wax si provocherebbe da solo. Non ci sono conferme e spiegazioni ufficali.

