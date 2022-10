Claudia Bentrovato è una ballerina di Roma che ha sfidato Gianmarco durante Amici 22. Ecco tutte le curiosità!

Cosa sappiamo su Claudia Bentrovato, la sfidante di Gianmarco ad Amici 22? La ballerina apparsa nella scuola di danza più amata dagli italiani, è una grande appassionata di danza e recitazione… ma non solo! La sua passione per i cavalli si evince dalle foto che posta sui social, dove si mostra anche come la fidanzata di Samuele Barbetta, l’allievo della 20esima edizione del talent show Amici.

Biografia di Claudia Bentrovato

Claudia Bentrovato nasce nel 2000 a Cosenza ma vive a Roma. Studia recitazione e danza dall’età di 5 anni, specializzandosi con gli anni in diversi stili. Entra poi a far parte della compagnia di danza e arte, la Arketype Performers. Ma la sua passione la porta persino ad un livello superiore: Claudia diventa anche insegnante di danza classica.

Il 9 ottobre 2022 Bentrovato si presenta ad Amici 22, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, per sfidare Gianmarco, restando come una ballerina in prova della scuola. Raimondo Todaro decide di farla rimanere per sostituire Asia che non sta trovando la continuità necessaria nella scuola.

Vita privata

Claudia è la fidanzata di un ex allievo di Amici 20, Samuele Barbetta, che ha conosciuto nella compagnia di danza e arte, la Arketype Performers. I due hanno creato coreografie per eventi importanti esibendosi in più occasioni, con un pubblico ricco e variegato.

Chi è il fidanzato Samuele Barbetta

Samuele Barbetta è nato nel 1997 in Veneto ed è molto legato ai genitori. Esprime il suo amore per loro proprio durante una puntata del daytime di Amici Maria De Filippi. Ebbene sì, Samuele è un ballerino di hip hop da quando aveva 12 anni, ed è stato l’allievo della mitica scuola di Amici 20.

Il ballerino ha rivelato proprio durante il talent di essere fidanzato con una ragazza innamorata della danza quanto lui. Stiamo parlando ovviamente di Claudia Bentrovato, la ballerina sfidante di Gianmarco che si è esibita durante l’edizione del programma di Amici del 2022.

Curiosità

È appassionata di cinema .

. Oltre al ballo Claudia ama i cavalli e l’equitazione .

. Ha un tatuaggio , una scritta lungo tutta la spina dorsale.

, una scritta lungo tutta la spina dorsale. È attiva sui social con i suoi account Instagram e Twitter.

