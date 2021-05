Samuele Barbetta, ballerino e coreografo di professione, è stato uno dei concorrenti dell’edizione 2020-21 di Amici di Maria De Filippi.

Ballerino e anche coreografo con una spiccata propensione nei confronti del mondo dello spettacolo: ecco chi è Samuele Barbetta, che è stato uno dei concorrenti dell’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, arrivando anche al serale (a un passo dalla semifinale). Il suo percorso è iniziato quando riuscito a superare i casting del talent show di Canale 5 e ha ottenuto un banco nella categoria danza, poi si è fatto strada nel corso delle puntate fino ad arrivare al serale, nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Ma scopriamo insieme qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Samuele Barbetta

Originario di Este, in provincia di Padova, Veneto, Samuele Barbetta è nato nel 1997 (la data di nascita completa non è nota sul web). È molto legato ai genitori, e questo si è visto quando in una puntata del daytime di Amici Maria De Filippi gli ha letto una lettera del padre, che diceva: “Io, mamma e la tua dolce sorella ti stiamo seguendo in questo percorso ad Amici,e siamo veramente fieri di te. Con la tua solita umiltà ed educazione ne hai fatta di strada per arrivare lì. Ogni volta che balli o che ti vedo in tv mi fai emozionare e piangere. Anche se non fossi lì, saresti sempre il nostro principe. Ti vogliamo un mondo di bene, ci manchi tantissimo“.

La passione per la danza ce l’ha da quando, all’età di 12 anni, ha cominciato a prendere lezioni di hip hop partecipando anche a delle lezioni con esponenti del panorama nazionale e internazionale.

Prima di entrare a far parte della scuola di Amici, dove ha deciso di prendere il banco del ballerino professionista Umberto Gaudino, Barbetta ha preso parte a diversi concorsi di natura coreutica.

Ad averlo voluto fortemente all’interno della scuola di Maria De Filippi, inoltre, è stata Veronica Peparini che ha deciso di dargli un banco e una possibilità.

La vita privata di Samuele Barbetta

Samuele Barbetta è fidanzato? Se in un primo momento sembrava di no, nel corso della sua esperienza amici è venuto fuori che ha una fidanzata, Claudia Bentrovato, anche lei ballerina. Sui social, però, Barbetta ama pubblicare tantissime foto, che condivide con i suoi followers, molte inerenti proprio alla sua passione per la danza.

Chi è la fidanzata di Samuele Barbetta?

Claudia Bentrovato, classe 2000 e originaria di Cosenza, è la fidanzata di Samuele. Insieme hanno anche svolto dei progetti artistici. Anche lei appassionata di danza fin da bambina, a 5 anni inizia a imparare diversi stili differenti. Diventa inoltre anche insegnante di danza classica. Studia inoltre anche recitazione: la sua seconda passione è infatti il cinema. Ha un profilo su Instagram, molto seguito.

4 curiosità su Samuele Barbetta

-Oltre alla danza ama tantissimo anche il cinema e la recitazione. La sua ispirazione maggiore è stata il film Step Up.

-Gli piace leggere, non solo libri ma anche i fumetti. Il suo supereroe preferito è Spider-Man, sin da quando aveva 4 anni.

-Samuele era già un insegnante di danza prima di entrare nella scuola di Amici.

-Sui suoi guadagni non abbiamo alcuna informazione.

