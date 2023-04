Curioso retroscena raccontato dalla sorella di Francesco Facchinetti, Alessandra, a proposito di una convivenza con il noto DJ.

Interessante intervista al Corriere della Sera da parte di Alessandra Facchinetti, figlia di Roby. La donna, nota designe e stilista, ha raccontato un particolare aneddoto passato a proposito di una convivenza avuta con suo fratello, Francesco Facchinetti. Una periodo di sei mesi che lei stessa ha definito “infernali”.

Fracesco Facchinetti e la convivenza con la sorella

Francesco Facchinetti

Nel corso dell’intervista nella quale vengono raccontate diverse esperienza lavorative e private di Alessandra Facchinetti, c’è spazio anche ad un aneddoto passato con suo fratello, Francesco.

“Io mi sono trasferita da Bergamo a Milano per frequentare l’istituto Marangoni. Intorno al 2003-2004. Ero già da Gucci. Francesco cominciava come dj e da Como veniva spesso in città. Presa da un impeto folle ho proposto a Rosaria: lo tengo io. Che ideona. Io arrivavo a casa e trovavo gente ovunque, Francesco rientrava a tutte le ore e voleva chiacchierare anche se la mia sveglia suonava all’alba”, ha svelato la donna.

A quel punto, dopo quelli che sono stati “sei mesi infernali”, la decisione è stata inevitabile: “L’ho messo alla porta. Poi lo adoro, per carità, come adoro tutti i miei fratelli. Quando ci troviamo per le rimpatriate siamo quasi trenta persone”.

E a proposito della famiglia e del padre, Roby: “Se è vero che mio padre ha regalato un pianoforte a coda ma non lo so suonare? A un certo punto ha deciso che ne aveva troppi e ha regalato un piano a ognuno di noi. Papà lo suona quando viene da me, ma è molto scordato e lui si lamenta. Tra noi fratelli, solo Roberto sa usare il suo”.

Di seguito un recente post Instagram molto simpatico di DJ Francesco con la sua famiglia:

