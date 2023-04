Replica social senza particolari riferimenti per Antonella Fiordelisi che ha sbottato contro chi continua a parlare, male, di lei…

Anche dopo aver concluso l’esperienza recente al GF Vip, le notizie di “cronaca rosa” sul suo conto non si sono certo fermate. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi che tra un post social e l’altro ha trovato modo di rispondere a chi non smette di avere comportamenti “maligni” verso di lei. Sebbene, in questo caso, il destinatario delle sue parole, o meglio del suo video, non è ben chiaro, il contenuto, invece, lo è. Eccome!

Il video social di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

Con un video su TikTok, la Fiordelisi ha voluto replicare a tutte quelle persone che, evidentemente, stanno continuando a parlare di lei non in modo carino.

Cosa ha detto? Per la verità nulla ma ha lasciato parlare l’audio in sottofondo: “Mamma mia, queste persone ossessionate da me che vita di me**a fanno? Che sono ossessionate”.

Difficile, come detto, capire a chi voglia fare riferimento la ragazza che sta vivendo felicemente la sua relazione con Edoardo Donnamaria dopo la fine del GF Vip. C’è chi ha ipotizzato che possa riferirsi ad ex compagni gieffini e chi, invece, ha pensato possa essere una replica all’ex fidanzato Gianluca Benincasa che, di recente, aveva parlato di lei così: “È una persona con cui non voglio più avere a che fare ma proprio in generale”.

Di seguito anche il video social su Tik Tok della ragazza che, come detto, non ha un destinatario certo ed esplicitato, cosa che ha aperto un “dibattito” nei commenti:

