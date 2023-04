Inizia col botto L’Isola dei Famosi 2023. Dopo poche ore, i naufraghi hanno già violato il regolamento. Ecco cosa è successo e le reazioni.

Sono subito scintille a L’Isola dei Famosi, dopo i primi malumori per le nomination, nel daytime del secondo giorno sono andate in scena alcune dinamiche davvero particolari che hanno portato la produzione a comunicare ai naufraghi che il regolamento era stato infranto! Ma cosa è successo? Tutto ha a che vedere con l’accensione del fuoco…

Isola dei Famosi, regolamento violato: cosa è successo

Isola dei famosi

Come anticipato, il daytime odierno sul secondo giorno de L’Isola dei Famosi ha visto alcuni momenti di tensione. Su Playa Tosta le coppie si stanno dando da fare con le prime avventure per sopravvivere. Claudia Motta ha pescato per la prima volta, mentre Simone Antolini ha attaccato Helena Prestes a proposito di quanto accaduto nella prima puntata del reality show quando la modella ha iniziato la “catena” per creare il gruppo delle donne scegliendo Corinne Clery e portando la Motta ad essere separata dal gruppo.

Ad ogni modo, l’attenzione dei telespettatori del reality, è per quanto visto successivamente a proposito dell’accensione del fuoco.

Teoricamente le tribù, che sono tre distinte, non possono, per regolamento, aiutarsi. Peccato che i naufraghi abbiano ignorato tale avvertenza.

Infatti, prima Helena e poi anche Luca e Andrea Lo Cicero hanno dato una mano per accendere il primo fuoco dell’avventura soffiando e dando una mano al gruppo delle coppie.

Qualche dubbio era sorto a Simone Antolini e Cecchi Paone: “Ma possiamo farci aiutare?”, la domanda del primo. “No, mi pare di no, da regolamento”, la risposta del secondo.

Nonostante Simone abbia fatto notare il regolamento, i naufraghi hanno proseguito nella collaborazione per accendere il fuoco.

Una volta riusciti nell’intento, però, ecco la comunicazione della produzione che spiegava l’infrazione e che, come pena, avrebbero dovuto spegnere immediatamente tutto.

Come reazione, i ragazzi hanno deciso di ignorare tutto e, addirittura, bruciare la lettera col comunicato nel fuoco acceso in modo non consono al regolamento.

Solo dopo, però, con l’ammissione di Luca, sembra che i concorrenti si siano dovuti arrendere alla decisione di chi controlla il programma.

Di seguito alcuni post Twitter di utenti che hanno visto quanto accaduto:

Questi hanno letteralmente detto “a noi delle regole non interessa” #isola pic.twitter.com/gExjo5KBxL — trashtvstellare (@tvstellare) April 19, 2023

