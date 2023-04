Non si è ancora abituata ai nuovi ritmi dopo il GF Vip Micol Incorvaia che racconta la sua giornata e il risveglio particolare…

Il GF Vip si è ormai concluso da alcune settimane ma gli ex concorrenti non si sono ancora ripresi in termini di vita di tutti i giorni. La conferma è arrivata in queste ore da Micol Incorvaia che ha raccontato di aver “subito” un risveglio decisamente antipatico e… troppo anticipato rispetto al solito.

Micol Incorvaia dopo il GF Vip: il risveglio inedito

“Non mi sono svegliata adesso. Mi avete riempita di messaggi. Avete mostrato quasi stupore e sconcerto, quasi per il fatto di vedermi così sveglia da presto”, ha esordito nelle sue stories Instagram Micol Incorvaia in tono ironico e divertito.

“Ma sono sconvolta tanto quanto voi. La ragione di questo evento storico a cui abbiamo assistito è da ricercarsi nel fatto che il fattorino di Amazon ha deciso di bussare alla mia porta alle 9.30, che carino. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere inesorabilmente il sonno”.

Le parole sempre piuttosto divertite della ragazza sono poi continuate dando anche una valida motivazione per quanto affermato in precedenza: “Dovete sapere che non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo”.

E ancora: “E poi oggi passerò una bella giornata di me**a. Sì, davvero. Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi. E in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”.

Di seguito anche il post Twitter di disagiotv che riprende le parole della ragazza:

Micol Incorvaia racconta la sua vita fuori dal GF Vip pic.twitter.com/YWmgMQBGah — disagiotv (@disagio_tv) April 19, 2023

