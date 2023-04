Francesco Totti si è recato a Santa Severa con sua madre Fiorella e di Noemi Bocchi, per la prima volta avvistate insieme.

Francesco Totti si è recato al pranzo di un amico di famiglia a Santa Severa e, insieme a lui, sarebbero state presenti sua madre Fiorella e la fidanzata Noemi Bocchi. I tre sono stati avvistati da Chi, che ha paparazzato per la prima volta “suocera e nuora” in atteggiamenti evidentemente complici: le due si sono scambiate ampi sorrisi e abbracci durante il pranzo.

Francesco Totti con Noemi e la madre

A quanto pare la signora Fiorella, mamma di Francesco Totti, ha instaurato uno splendido legame con Noemi Bocchi, la donna che da oltre un anno è la compagna di suo figlio. Come il resto della famiglia Totti anche la madre dell’ex calciatore non si è pronunciata in merito alla sua separazione dalla storica moglie, Ilary Blasi, madre dei suoi tre figli. Secondo indiscrezioni la coppia starebbe arrivando alla risoluzione delle pratiche di separazione e a Ilary resterà la casa all’Eur e un generoso assegno di mantenimento.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se emergeranno ulteriori dettagli in merito all’addio tra l’ex calciatore e la showgirl, ma entrambi continuano a mantenere il più totale silenzio in merito alla questione.

