Letizia Porcu, ex di Federico Fashion Style, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Dopo aver archiviato la sua lunga e importante storia con Federico Fashion Style (padre di sua figlia Sophie Maelle), Letizia Porcu ha iniziato a frequentare il dj Vincent Arena. In queste ore è stata lei stessa a raccontare ai fan dei social alcuni retroscena sulla storia d’amore (iniziata circa 4 mesi fa) e a svelare alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Letizia Porcu e Vincent Arena: la storia d’amore

Dopo il clamoroso addio a Federico Lauri (che in seguito alla rottura ha fatto coming out in tv) Letizia Porcu ha ritrovato la serenità accanto al Dj Vincent Arena, che però non ha ancora presentato a sua figlia Sophie Maelle. Lei stessa ha infatti svelato che lei e il fidanzato si vedrebbero quando la bambina è insieme al padre e, a seguire, ha confessato di aver compiuto un percorso per cercare la sua felicità grazie all’aiuto di un terapeuta.

“A me personalmente ha aiutato tanto averlo e mi aiuta anche oggi come donna, mamma, figlia. Mi fa capire meglio tante cose. Sono soprattutto arrivata alla conclusione che in primis amo me stessa e sono certa che nella mia vita voglio e merito di essere felice”, ha scritto nelle sue stories Letizia, che per il momento non ha mai replicato contro le frecciatine a lei rivolte dal suo celebre ex.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG