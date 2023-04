Fabrizio Corona è tornato a svelare nuovi, scottanti retroscena sul conto di Chiara Ferragni e Fedez e sulla loro partecipazione a Sanremo.

Ospite al Peppy Night Fabrizio Corona è tornato a parlare di Fedez e Chiara Ferragni e, soprattutto, della loro discussa e presunta lite a Sanremo 2023. Non è la prima volta che l’ex Re dei paparazzi lancia indiscrezioni sul conto della famosa coppia social e alcuni mesi fa, al podcast Muschio Selvaggio, lo stesso Fedez aveva ammesso a tal proposito di essere convinto che Corona lo odiasse.

“Io parlo di lui perché loro sono nelle nostre vite. Si sono impossessati della cosa più cara a noi italiani. Lei da protagonista e lui – visto che si sentiva molto debole ed è molto narciso, non poteva lasciare la scena solo alla moglie. Quindi si è preso la scena. (…) Poi l’ultima sera ha voluto fare la scena del bacio e Chiara si è arrabbiata. C’è un limite. Lei durante una diretta le ha anche chiuso il telefono in faccia. Ma poi c’è stata una scena in cui hanno litigato e lei gli ha detto cose assurde e solo un autore di Sanremo della Rai sa tutto. Dopo lui è scomparso dal mondo dei social”, ha affermato Corona.

Chiara Ferragni e Fedez

Fabrizio Corona: i retroscena su Fedez e Ferragni

Fabrizio Corona è tornato a parlare della presunta lite avuta da Chiara Ferragni e suo marito Fedez durante il Festival di Sanremo. In effetti i due, dopo aver partecipato alla kermesse, sono praticamente spariti dai social e solo di recente hanno smentito i rumor in circolazione in merito alla loro presunta crisi.

Il rapper e l’influencer negli ultimi giorni si sono concessi una vacanza a Dubai insieme ai figli, ma in tanti hanno dimostrato di credere che quella tra i due sia una “montatura” e che tra loro sia realmente in atto un momento difficile. Sulla vicenda emergeranno nuovi sviluppi?

