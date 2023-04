La figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, è stata testimonial dell’ultimo spot di Dolce e Gabbana e ha conquistato tutti con la sua bellezza.

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, sta seguendo le orme di sua madre nel mondo della moda e sui social ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua bellezza mozzafiato per l’ultimo spot di Dolce e Gabbana. Deva è stata scelta come testimonial del nuovo profumo del famoso brand di moda e si è lasciata immortalare mentre camminava per le vie di Milano con un reggiseno in pizzo e giacca di pelle.

Deva Cassel a Milano in reggiseno

Deva Cassel è la stupenda figlia maggiore avuta dai due divi del cinema Monica Bellucci e Vincent Cassel. Come sua madre ha intrapreso la carriera di modella e già è stata scelta come testimonial da alcuni dei brand più famosi del mondo. Per il suo ultimo spot di Dolce e Gabbana, Deva ha sfoggiato minigonna, anfibi, giubbotto di pelle e, infine, un sensuale reggiseno in pizzo. Lo spot pubblicitario ha rapidamente fatto il giro dei social e in tantissimi hanno lodato la bellezza della giovane modella, in tutto e per tutto simile a sua madre.

