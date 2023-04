Aaron Carter, fratello di Nick Carter, è stato ritrovato morto nella sua vasca da bagno. L’autopsia ha fatto luce sulle cause del decesso.

Lo scorso 5 novembre Nick Carter, componente dei Backstreet Boys, ha perso suo fratello Aaron Carter, trovato morto nella vasca da bagno di casa sua a Lancaster, in California. L’autopsia sul corpo del rapper ha svelato che Carter avesse inalato un gas esilarante e avesse assunto alcuni sedativi. A causa di questi avrebbe perso i sensi nella vasca da bagno e sarebbe annegato.

Aaron Carter: il risultato dell’autopsia

Ad alcuni mesi di distanza dalla tragica morte di Aaron Carter, il medico legale che si è occupato dell’autopsia è riuscito a fare chiarezza sulle cause della morte della popstar, fratello minore del più famoso Nick Carter. Un mix di sedativi avrebbe portato all’annegamento (nella vasca di bagno) di Aaron Carter, che era conosciuto negli Stati Uniti soprattutto per la sua carriera come rapper. A dare la notizia della sua scomparsa era stato il fratello Nick che, attraverso i social, aveva scritto addolorato: “Ho il cuore spezzato. Mi mancherà mio fratello più di quanto chiunque altro potrà mai sapere”.

