Diletta Leotta ha mostrato la sua pancia al quinto mese di gravidanza ed è stata travolta da offese e insulti attraverso i social.

Diletta Leotta è finita spesso nel mirino degli haters a quanto pare la gravidanza non l’ha resa immune alle critiche e alle offese via social. In queste ore la conduttrice ha mostrato la sua pancia al quinto mese durante una seduta d’allenamento e, tra i commenti al suo post, c’è chi ha scritto: “Ma sta nascendo da dietro , vedo…”, e ancora “Non ho capito se la pancia è quella sopra o quella sotto?”, oppure: “Perché sta crescendo dietro? Houston, abbiamo un problema!”.

Diletta Leotta: i commenti offensivi in gravidanza

Diletta Leotta è finita ancora una volta nel mirino dei leoni da tastiera e in queste ore in tanti, non curandosi dello stato interessante della conduttrice, hanno scritto commenti offensivi sul suo lato B o fatto apprezzamenti indelicati sul suo corpo. Qualcuno tra i suoi fan ha preso le sue difese e infatti tra i commenti al post si legge:

“Che (uomini) vomitevoli che ci sono al mondo, riescono a rovinare anche uno dei momenti più belli e pieni di emozioni di un essere umano…siete come delle bestie pensate con altro mai con il cervello”. Diletta Leotta non ha mai replicato ai commenti di questo tenore e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

