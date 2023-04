Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, Achille Costacurta, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Una nottata da dimenticare per il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, Achille Costacurta: il ragazzo (che è conosciuto dal pubblico tv per aver preso parte a Pechino Express) è stato portato all’ufficio centrale arresti e fermi della polizia di Milano dopo che avrebbe opposto resistenza a un poliziotto e dopo che avrebbe dato in escandescenze a bordo di un taxi (anche se, sulla questione, al momento non sono emerse conferme).

Achille Costacurta

Achille Costacurta denunciato: i dettagli

Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, avrebbe trascorso la notte in stato di fermo e si sarebbe beccato una clamorosa denuncia dopo che avrebbe dato in escandescenze mentre si trovava a bordo di un taxi e, infine, avrebbe opposto resistenza e colpito un agente che aveva cercato di portarlo fuori dal veicolo.

Non è chiaro se al momento dei fatti il ragazzo fosse solo o in compagnia di amici e sulla vicenda non sono emerse ulteriori conferme. Nei giorni scorsi Achille Costacurta era balzato agli onori delle cronache per aver rivolto alcune pesanti accuse contro il rapper Fedez.

