Antonino Spinalbese avrebbe presentato alla sua nuova fiamma sua figlia, Luna Marì. Le cose tra i due sarebbero serie.

Secondo indiscrezioni Antonino Spinalbese avrebbe finalmente ritrovato la felicità in amore tra le braccia dell’ex Miss Carolina Stramare. Secondo i rumor diventati sempre più insistenti in rete (e riportati da Leggo), l’hair stylist avrebbe presentato alla nuova fidanzata sua figlia, Luna Marì, segno che tra i due le cose siano serie. Antonino e la modella al momento si troverebbero in Sicilia e lì sarebbe avvenuto il primo incontro tra Carolina e la piccola Luna.

Carolina Stramare

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare: i dettagli

Un nuovo amore nella vita di Antonino Spinalbese: secondo i gossip in circolazione l’ex fidanzato di Belen Rodriguez oggi farebbe coppia fissa con Carolina Stramare, l’ex Miss con cui è stata avvistata alcune settimane fa a Milano e a cui, sembra, avrebbe già presentato sua figlia Luna Marì. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese aveva stretto un importante legame con Ginevra Lamborghini ma aveva anche specificato che, prima di ogni altra cosa, per lui venisse solamente il rapporto con sua figlia. Ginevra come avrà preso la notizia della sua liaison con Carolina Stramare?

