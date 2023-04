Bordata social a Fedez da parte di Achille Costacurta, figlio di Billy e di Martina Colombari. Il racconto dell’accaduto.

Da una parte Fedez, spesso al centro di chiacchiere e cronaca, dall’altra Achille Costacurta, figlio di Alessandro ‘Billy’ e Martina Colombari, diventato noto al pubblico della tv per la sua partecipazione a Pechino Express. Cosa hanno a che vedere i due? Apparentemente nulla, se non fosse che nelle ultime ore, il figlio dell’ex calciatore lo abbia definito “str***o”.

Achille Costacurta e le parole su Fedez

Fedez

Attraverso una storia Instagram, al momento non più disponibile – forse scaduta o cancellata – Achille Costacurta si è trovato a condividere un contenuto di Chiara Ferragni e Fedez con i loro bambini, Leone e Vittoria, e ricordare un episodio avvenuto in passato quando lui, ben più piccolo di adesso, vedeva il rapper come un idolo e avrebbe gradito scattarsi una foto con lui.

Dalla sua ricostruzione, pare che il ragazzo – all’epoca dei fatti dell’età circa di Leone – si trovasse in un locale con il papà quando ha visto Fedez e gli ha chiesto una foto. Scatto negato perché il rapper doveva mangiare…

Sull’episodio, Achille ha infatti scritto: “Questo str***o. Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino”.

Le sue parole fanno capire come, all’epoca dei fatti, il giovane ci sia rimasto molto male (“sgarbatamente mi manda via”) ma allo stesso tempo vogliono dare, ora, il beneficio del dubbio al rapper che, diventato padre, forse, non replicherebbe quell’atteggiamento.

Tra le altre cose, l’artista è noto per essere sempre piuttosto generoso con i fan. Un qualcosa che stona con questo recente racconto. Staremo a vedere se il rapper replicherà o meno.

Di seguito, invece, un post Instagram del ragazzo relativo all’esperienza a Pechino Express:

