Simpatica intervista a Caterina Balivo che ha avuto modo di parlare di famiglia e di suo marito ma anche di altri temi lontani dal mondo tv.

Ospite di Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi… a ruota libera’, Caterina Balivo è stata protagonista di una simpatica intervista nella quale ha affrontato diverse tematiche: dalla gelosia nei confronti del marito, ad una promessa relativa alla sua squadra del cuore, il Napoli.

Caterina Balivo, la gelosia e quella promessa…

Caterina Balivo

Tra i passaggi più divertenti e pungenti dell’intervista a Caterina Balivo, certamente, quello relativo alla gelosia. La conduttrice, infatti, è decisamente pazza di suo marito Guido Maria Brera e per questo tiene sempre “le unghie affilate” quando si tratta di difendere il suo rapporto se qualche altra donna prova a farsi avanti.

Simpatico, in tal senso, il siparietto con Francesca Fialdini: “La gelosia? Lo sono abbastanza”, le parole della bella Caterina.

Risposta che ha fatto scattare quella dell’intervistatrice: “Lo hai detto come per dire: ‘Attenzione che se qualcuna si avvicina poco poco…'”.

Da qui, l’ulteriore replica: “Qualcuna già lo sa, non ti preoccupare, ha fatto una fine bellissima, una bella figura plateale”, la confessione della Balivo.

Promessa

Spazio anche ad un altro “amore”, quello per il Napoli che potrebbe vincerem lo scudetto in Serie A: “Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza”, ha promesso la donna.

Poi, da vera tifosa: “Questo Napoli è impressionante! Che bello vedere all’opera Osimhen e Kvaratskhelia, sostenuti dal grandissimo lavoro di tutta la squadra!”.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice:

