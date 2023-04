Nuovo sfogo social per Ludovica Valli che si è rivolta ai seguaci per raccontare un suo sentimento contrastante e chiedere consigli.

Sempre molto diretta e sincera con i suoi seguaci social, Ludovica Valli ha deciso di confrontarsi con loro su alcune tematiche evidentemente molto delicate per lei. Diventata di recente mamma bis, l’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di sentirsi in colpa verso la primogenita, Anastasia, ma di non sapere come poter superare questa sensazione.

Ludovica Valli, lo sfogo social sui figli

Ludovica Valli, come detto, è diventata da poco mamma per la seconda volta del piccolo Otto Edoardo. La donna, già madre di Anastasia, ha ammesso di avere dei sentimenti contrastanti nelle ultime giornate. L’influencer non ha nascosto le difficoltà che sta attraversando con la famiglia ed in particolare per il rapporto con la primogenita.

“Anche se passo tanto tempo con lei sembra sempre che non gliene dedico abbastanza”, ha scritto in una storia condivisa sul suo profilo Instagram la Valli. “Fare la mamma è davvero la cosa più difficile del mondo. Non voglio essere perfetta, vorrei solo poter essere giusta per i miei figli”.

Il messaggio è stato abbastanza esplicativo e ha messo in evidenza le difficoltà della donna ad affrontare questo momento. Va detto, però, che la bella Ludovica è sempre molto solare e presente per entrambi i piccoli. Quindi, probabilmente, si tratta solo di una sensazione che prima o poi passerà.

Ad ogni modo vedremo quali aggiornamenti verranno dati ai suoi seguaci dato che molto spesso l’ex Uomini e Donne si confronta con loro, mostra e spiega il quotidiano da madre. Di recente aveva anche spiegato che Otto piangeva spesso, forse a causa di qualche colica tipica dei neonati.

Di seguito un tenero post Instagram dell’influencer con i suoi figli e degli scatti dolcissimi:

