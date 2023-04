La modella Mariana Rodriguez è diventata mamma. L’annuncio sui social con un lungo post dolce ma anche molto intenso.

Una splendida notizia arriva dal profilo Instagram di Mariana Rodriguez, modella ed ex concorrente del Grande Fratello. La donna ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. In queste ore, infatti, è nato Noa Maria. Le parole della donna sono molto dolci ma allo stesso tempo fanno riflettere.

Mariana Rodriguez è diventata mamma

Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez è diventata mamma per la prima volta. La donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolce scatto mentre stringe il suo piccolo Noa Maria. Del neonato si vede la mano e anche la testolina con la modella che sembra ancora piuttosto provata ma felice.

La donna è dunque diventata madre insieme al compagno e neo papà Gianmaria Coccoluto, noto atleta di kitesurf.

“Il periodo più vulnerabile della mia vita con le emozioni più forte che mai, al punto tale di sentirmi colpevole per sentire delle emozioni così intense”, ha scritto la donna nel suo messaggio social nel quale ha dato l’annuncio del lieto evento.”

“E’ un cambio, è un cambiamento così forte pieno di dolore ma anche d’amore di farti rinascere, di trovare la forza dove non c’è … ma poi arriva lui Noa Maria con la sua luce, la sua forza, la sua bellezza infinita e ti afferri a quello , a quel baby arcobaleno per rinascere come là fenice dal dolore dalle cenere”, le sue parole.

Nei commenti al post, tantissimi messaggi d’affetto per lei. Presente anche quello del neo padre che ha scritto: “Amore di papà. Noa della mia vita”. Il tutto condito da svariate emoticon di cuori e baci emozionati.

Di seguito il post Instagram della donna con il lungo e tenero messaggio dove possono leggersi tutte le reazioni di auguri:

