Molti dopo la puntata del Serale di Amici sono rimasti colpiti dal “bacio” tra Mattia e Benedetta. La reazione del fidanzato di lei.

Non sono mancate le polemiche dopo l’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Non solo per quanto riguarda le esibizioni, i giudizi dei giudici e l’eliminato, ma anche in chiave “privata” dopo un “bacio” capitato in modo fortuito tra i due ballerini Benedetta Vari e Mattia Zenzola, con la prima fuori dalla scuola come allieva ma ancora accanto al giovane come spalla per i passi a due. In queste ore è stato il fidanzato della ragazza a commentare l’accaduto.

Amici, il fidanzato di Benedetta reagisce al bacio con Mattia

Maria De Filippi

In tanti hanno parlato di questo “bacio” tra Mattia e Benedetta andato in scena nella puntata di sabato sera del Serale di Amici, creando una polemica social che ha visto, ora, anche la reazione del fidanzato della ballerina.

“Quando la tua ragazza si espone pubblicamente, vai incontro tra le tante cose anche alla cattiveria della gente, che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata, puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l unico risultato che otterranno è l’esatto contrario!”, ha detto il giovane che si chiama Simone.

Per mettere fine ad ogni polemica, anche il commento finale per la fidanzata: “In quanto a noi, Benedetta, continua ad essere come sei, ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore Mi tengo il tuo”.

Di seguito il post Instagram del ragazzo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG