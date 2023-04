L’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez: c’è la data d’uscita di The Ferragnez 2, la serie tv sulla loro vita con uno speciale Sanremo.

Ci siamo: The Ferragnez 2 è pronto ad uscire. La seconda stagione sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez partirà molto presto. Ad annunciarlo, ovviamente, la coppia con un post Instagram con data e rivelazione: ci sarà anche uno speciale sul Festival di Sanremo. Sarà, forse, questo il modo di raccontare anche la crisi di coppia vissuta dopo la kermesse.

The Ferragnez 2: data uscita e speciale Sanremo

Chiara Ferragni e Fedez

Prime Video, così come i due diretti interessati, ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale della seconda stagione dello show ‘The Ferragnez – La serie’. Si tratta, come noto, del “dietro le quinte” della vita di Chiara Ferragni e di suo marito Fedez.

Dopo il successo della prima stagione, anche la seconda si annuncia davvero scoppiettante anche perché in tanti si aspettano notizie su quello che è accaduto al Festival di Sanremo 2023 ad inizio febbraio.

Ed è proprio la tappa della kermesse musicale ad essere protagonista, dopo l’estate, di uno speciale che potrebbe far vedere quindi la veritàò su quanto accaduto alla coppia che era data in crisi.

La seconda stagione della serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre.

Da capire, adesso, se ci saranno spoiler e indiscrezioni su cosa potrebbe vedersi nella serie. Moltissimi fan sperano di poter comprendere, per davvero, cosa è accaduto nella coppia dopo i noti fatti sanremesi quando Chiara e Federico erano sembrati piuttosto “tesi e separati”.

Di seguito il post Instagram della coppia con l’annuncio:

