C’è anche Giulia Salemi in compagnia di amici e amiche al Coachella Festival. La donna ha “denunciato” il costo shock di una limonata.

L’abbiamo vista bravissima e bellissima protagonista al GF Vip 7 in studio come opinionista dei social. Adesso Giulia Salemi si prende un po’ di tempo per sé e si gode il Coachella Valley Music and Arts Festival anche se alcuni particolari non sembrano andarle troppo a genio come, per esempio, il costo esorbitante di una limonata…

Giulia Salemi e la limonata super costosa!

Giulia Salemi

Attraverso alcune stories su Instagram, riprese poi su Twitter da alcuni account e utenti, la Salemi ha raccontato alcuni momenti vissuti al noto festival degli Stati Uniti d’America, tra i campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California.

Tra questi, come detto, anche l’acquisto di una limonata che ha lasciato senza parole la diretta interessata. Un semplice bicchiere con acqua, limone spremuto e zucchero viene a costare ben 17 dollari, ovvero 15,46 Euro. “Ma ci rendiamo conto? L’avevo lasciata che costava circa 10 dollari e ora…”.

Poi, facendo riferimento ancora sul costo della bevanda: “Io non so i soldi che si fanno”, ha chiosato prima di salutare i suoi fan.

Sui social della giovane influencer sono poi presenti diversi post con foto dell’evento. La bella Giulia si è mostrata con look molto freschi e colorati, alcuni anche piuttosto sensuali e piccanti che lasciano vedere gran parte del corpo. La Salemi, dai commenti ricevuti, si conferma molto seguita dal suo pubblico e anche piuttosto amata. Siamo sicuri che i pareri dei fan le avranno fatto superare anche lo stupore per quella costosissima (e speriamo buonissima) limonata…

Di seguito anche lo “sfogo” della donna ripreso su Twitter in un post di disagiotv:

Giulia Salemi svela il costo di una limonata al Coachella pic.twitter.com/IjkBxu9z7V — disagiotv (@disagio_tv) April 17, 2023

E questo, invece, un altro posto con alcune foto dell’evento:

Riproduzione riservata © 2023