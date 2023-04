Dopo il Serale di Amici, i ragazzi ripercorrono i giudizi e le critiche ricevute. Qualcuno ci è rimasto davvero male…

Inizia una nuova settimana per i ragazzi di Amici di Maria De Filippi e nel corso dell’ultimo daytime gli allievi si sono ritrovati a fare i conti con i giudizi dei giudici nel corso dell’ultima puntata del Serale. In modo particolare spicca la reazione di Aaron alle parole di Cristiano Malgioglio.

Amici, lo sfogo di Aaron dopo le critiche di Malgioglio

Come detto, nel corso del daytime odierno di Amici, gli studenti si sono trovati a riascoltare le critiche e i giudizi ricevuti durante il Serale andato in onda sabato sera.

Tra i primi ragazzi a riascoltare quanto gli è stato detto, c’è stato Aaron giudicato per ‘La cura’ da Malgioglio. Il giudice aveva detto: “Troppo giovane per parlare d’amore”.

Una frase che al ragazzo non è proprio piaciuta: “Mi è dispiaciuto il ‘Non sa cosa è l’amore’. Ognuno sa il suo amore. Io ho dato un sentimento molto forte mentre cantavo ‘La cura’. Ero molto contento di come l’avevo cantata e sinceramente non mi interessava neppure troppo di prendere il punto. Mi dispiace che Malgioglio non abbia sentito l’amore. Ma io sono questo”.

E ancora: “Ho imparato qui dentro anche ad accettare le critiche”. “Io questa canzone, prima, non riuscivo a cantarla senza pensare a cosa cantassi. Quando me l’ha detto sono un po’ crollato”.

Di seguito anche il post Twitter della trasmissione con le parole dei ragazzi e, in questo caso, di Aaron:

Ecco la reazione di Aaron alle parole di Cristiano Malgioglio nella quinta puntata del Serale #Amici22 pic.twitter.com/VyNXq1GQwz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 17, 2023

