Dopo la conclusione della quinta puntata del Serale di Amici, ecco l’eliminazione che è arrivata in casetta. Chi è uscito e le reazioni.

Un’altra puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è terminata. Non senza emozioni, discussioni e qualche colpo di scena. Come ormai si è soliti vedere, l’eliminato della serata è stato comunicato solo a competizione conclusa all’interno della casetta. Ecco chi ha dovuto abbandonare per sempre il programma e quali sono state le reazioni.

Amici, l’eliminato della quinta puntata: chi è uscito

Maria De Filippi

La serata di Amici ha visto finire al ballottaggio Cricca, Ramon e Federica. Il giovane cantante è parso subito molto agitato avendo vissuto una settimana non facile. In tal senso è stata Maria De Filippi a tranquillizzarlo e provare a spiegare ai presenti i suoi giorni complessi.

Successivamente è toccato a Ramon esibirsi con Cricca che si è salvato. A questo punto la sfida conclusiva per l’eliminazione ha visto il ballerino e Federica confrontarsi. Il ballerino ha danzato sulle note di Paquita mentre la cantante con la sua canzone ‘Scivola’. Alla fine della puntata a dover lasciare la scuola di Amici è stata Federica.

“Ok, allora. Vi ricordo che più si va avanti più diventa difficile. Lo diventa per tutti. Vi ricordo che questo è un programma televisivo e che c’è un vincitore del canto e uno del ballo. Tutto qua. Perché se no, ogni volta, diventa non una eliminazione da un programma ma una sconfitta”, ha detto Maria De Filippi in casetta parlando con i ragazzi.

Poi, il nome dell’eliminato: “Allora. Esci tu Federica”.

La ragazza, triste, ha detto: “Me lo immaginavo, grazie Maria”.

Sui socila tantissime reazioni oltre a quelle, in lacrime, dei compagni. “Era da finale”, “Non è giusto, Fede doveva andare in finale con Angelina”. Sono questi alcuni dei primi commenti arrivati dal pubblico del talent show.

Di seguito anche il post Instagram con l’eliminazione a le reazioni in casetta:

