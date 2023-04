Quando non sono le questioni amorose a far parlare, ci pensano i social Cecilia Rodriguez ha fatto indignare molti seguaci…

Essere un personaggio noto dello spettacolo comporta momenti positivi e altri meno. Chiedere a Cecilia Rodriguez che ha scatenato una vera tempesta social nei suoi confronti dopo aver pubblicato un contenuto su Instagram che la vedeva decisamente entusiasta saltare sul letto. Un gesto che, causa il suo outfit, scarpe comprese, l’ha portata a ricevere una valanga di parole decisamente non belle…

Cecilia Rodriguez, il gesto social indigna i fan: cosa ha fatto

Cecilia Rodriguez

Arrivata da qualche ora a Los Angeles per partecipare al Coachella festival, come detto, Cecilia Rodriguez è stata già criticata da tantissimi suoi seguaci. Haters ma anche qualche fan. Il motivo è legato all’ultimo post che la sorella di Bele ha pubblicato su Instagram.

La ragazza si è fatta immortalare mentre sorride ed è entusiasta mentre salta su letto. Fin qui nulla di particolare se non fosse che il tutto è avvenuto completamente vestita, scarpe da ginnastica comprese.

Cechu, infatti, era troppo felice di essere giunta a destinazione che ha saltato tutta vestita sulle lenzuola bianche del letto dimostrando, secondo le persone che l’hanno criticata, poco rispetto per il posto e per chi lavora per far trovare alle persone la stanza perfetta.

Il suo gesto ha scatenato una vera e proprio valanga di commenti al veleno. “Con le scarpe sul letto non si può vede”. “Le scarpe no! Anche se le lenzuola le cambieranno! Non si può proprio vedere!”. “Questo accade quando la roba non è la loro e soprattutto non la lavano loro”. “Non è bello quello che hai fatto. Anche per chi ti fa trovare le cose pulite e tu le sporchi”.

L’argomento di critica è diventato poi non solo il rispetto ma anche l’igiene: “Ma non ti fa schifo dormire dove ci sei salita con le scarpe!!”. “Salire sul letto con le scarpe come se fosse casa loro solo perchè hanno 2 soldi si sentono i padroni”. “Poco rispettosa o poco igienica”.

Insomma, non certo un bel modo per iniziare queste ore per il Coachella festival.

Di seguito proprio il post Instagram in questione dove è possibile leggere i tantissimi commenti negativi ricevuti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG