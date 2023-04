Attraverso i social, Melissa Satta si è sfogata in merito ai tanti insulti ricevuti di recente a causa della relazione col noto tennista.

Sebbene, a quanto pare, la recente relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini proceda a gonfie vele, qualcosa attorno all’ex Velina non funziona. Di cosa si tratta? Dei tantissimi commenti e critiche che, a quanto pare, la donna è costretta a subire da quando la sua storia col tennista è diventata di dominio pubblico. Con uno sfogo social, la showgirl è uscita allo scoperto raccontando cosa è costretta a vivere ogni giorno.

Melissa Satta: “Insulti e bullismo nei miei confronti”

Melissa Satta

“Sto vivendo sui social una situazione surreale. È da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e bullismo, due temi ai quali sono molto sensibile. È un messaggio che voglio lanciare per tante ragazze che ogni giorno vivono situazioni del genere”. Ha iniziato in questo modo il suo sfogo social nelle stories Instagram Melissa Satta per denunciare quanto sta vivendo.

“Vengo attaccata per la mia storia personale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi”, ha aggiunto facendo riferimento, senza nominarlo, a Matteo Berrettini.

“Nel 2023 tutto questo non piò esistere. Tanti anni fa ho scelto e accettato di essere un personaggio pubblico, quindi accetto tutto quello che comporta: uscire ed essere paparazzata, raccontarmi sui social, parlare mio lavoro, del mio ruolo di mamma. Ma amo tenere un po’ di cose per me. In questo momento sto semplicemente cercando di vivere una situazione sentimentale con un’altra persona, voglio provare anch’io ad essere felice e trovare un momento di pace e tranquillità. Credo che questo non sia una colpa”.

Nelle successive stories, la bella Satta ha anche aggiunto di non voler vedere, un giorno, suo figlio aprire un profilo e doversi trovare a fare i conti con queste parole, per lui e per sua madre.

Di seguito anche un post Instagram con le prime foto di coppia:

