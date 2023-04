Basta un filmato social molto simpatico per scatenare il rumors sul loro conto. Di chi stiamo parlando? Di Luca Onestini e Ivana Mrazova che si sono mostrati insieme in un simpatico video condiviso con i fan. I due, che si erano ritrovati al GF Vip, hanno fatto sognare i loro seguaci…

Nonostante Luca Onestini abbia smentito il ritorno di fiamma con Ivana Mrazova, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha riacceso le speranze dei fan. Come detto, infatti, l’ex tronista e la modella si sono mostrati insieme sui social dove e si sono scatenati con un filmato sulle note di un balletto che è già diventato virale sul web.

Da quanto si apprende poi da Novella 2000, i due sono andati a cena insieme, segno che si starebbero nuovamente frequentando.

Dopo la loro rottura passata, la coppia si era riavvicinata ritrovandosi al GF Vip nell’ultima edizione da poco conclusa. Luca e Ivana avevano parlato e si erano lasciati andare a discorsi molto importanti per provare a chiarire situazioni passate.

Adesso, terminata l’esperienza, pare quindi che tra loro ci sia di nuovo il sereno. Una situazione che potrebbe aver riacceso la fiamma di un sentimento mai, probabilmente, sparito. Sono moltissimi, come si legge nei vari commenti social, che vorrebbero i due di nuovo insieme. Staremo a vedere cosa accadrà.

Di seguito il post Instagram condiviso dal ragazzo:

View this post on Instagram

