Dopo la fine della loro relazione, Tommaso Stanzani ha parole al miele per l’ex Tommaso Zorzi. Il commento a sorpresa.

La loro relazione è stata spesso al centro di diversi rumors di gossip. Dichiarazioni, retroscena e tradimenti, veri o presunti. Alla fine, però, il rapporto tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi è rimasto, anche dopo la fine della loro storia, buono. La conferma è arrivata a ‘Ciao Maschio’, trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo, durante la quale il giovane ballerino ha parlato proprio del suo ex.

Tommaso Stanzani e “l’amore” per Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani

Con molta onestà e semplicità, nel corso dell’intervista a ‘Ciao Maschio’, Tommaso Stanzani non si è sottratto a raccontare alcuni passaggi sulla relazione finita con Tommaso Zorzi. Tra i due pare essere rimasto un buon rapporto. Anzi, ottimo.

“Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere”, ha esordito il ballerino ex Amici.

Il ragazzo ha anche aggiunto: “In un certo senso io lo amo ancora. Ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”.

Parole che sono una ulteriore conferma di quanto i fan dei due ragazzi avevano già notato in precedenza. Infatti, alla festa di compleanno ad inizio mese di Zorzi, tra gli invitati appariva proprio Stanzani. Molti seguaci avevano ipotizzato anche un ritorno di fiamma, invece, come detto dal ballerino, semplicemente loro non hanno mai smesso di vedersi e di tenere buoni i rapporti anche dopo la fine della relazione.

Di seguito anche il post Instagram del noto ballerino con la sua partecipazione al programma:

