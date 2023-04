A Verissimo sono stati ospiti i due professori di Amici: hanno parlato del loro rapporto professionale e personale.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono stati ospiti a Verissimo. Intervistati da Silvia Toffanin, hanno raccontato la loro esperienza come colleghi e come professori di Amici, rivelando anche qualche retroscena sul loro rapporto e alcune novità sulle loro vite.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

I due professori di Amici sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La Celentano e Rudy Zerbi sono colleghi nel talent di Maria De Filippi da ormai tre anni, ma il loro rapporto di amicizia inizia ben prima.

Alessandra Celentano ha spiegato: “Noi siamo amici da molto prima di Amici, anzi siamo quasi parenti. Noi ci conosciamo da quando eravamo piccoli”. A questo punto Rudy Zerbi ha confessato: “Dai dì la verità, siamo stati fidanzati”. Una battuta che ha scatenato la risata della conduttrice e della professoressa, che ha subito ribattuto: “Eh ti piacerebbe. No non mi ha mai corteggiata, siamo molto amici, come se fossimo una coppia perchè discutiamo anche molto”.

La professoressa ha poi continuato: “Perchè lo sgrido? Prima di tutto di danza è negato ma pretende di fare il coreografo, di dare idee. Se si tratta di danza lui deve solo stare zitto. La danza non è come il paracadutismo“.

Parlando dei loro allievi di Amici, Zerbi ha spiegato: “Questi ragazzi hanno bisogno di qualcuno che gli dica anche quando le cose non vanno. Se tutti gli dicono che va tutto bene come fanno a crescere?”. La Celentano, trovandosi d’accordo, ha spiegato: “Bisogna stimolarli e spronarli. I miei professori sono stati così, ho avuti molti professori che mi hanno fatto piangere in passato. Mi giravo e mi nascondevo ma dopo un secondo mi voltavo di nuovo e andavo avanti”.

Parlando d’amore, Alessandra Celentano: “Io non ho le farfalle nello stomaco ma ho i bruchi nello stomaco. Io in questo momento non cerco ma è vero, ho qualcuno nella mia vita ora“.

Rudy Zerbi, invece, ha confessato: “Le farfalle sono diventate degli albatross. È un amore che sta crescendo e sono davvero felice. Non sono fidanzato ma è una bella storia che sta crescendo“.

