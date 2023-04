Prima apparizione televisiva per Ilary Blasi: la showgirl è stata intervista a Verissimo, ecco cos’ha rivelato.

Prima apparizione televisiva dalla notizia del divorzio con Francesco Totti. Ilary Blasi è stata ospite da Silvia Toffanin in occasione del suo ritorno in tv con la conduzione de L’Isola dei Famosi. La showgirl ha parlato della sua carriera e della sua vita in questo momento molto particolare.

Ilary Blasi a Verissimo, l’intervista

Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo. Silvia Toffanin ha voluto subito mettere le cose in chiaro, spiegando che l’intervista non avrebbe toccato il tema delicatissimo del divorzio che sta vivendo la showgirl. Ilary Blasi ha ringraziato la conduttrice per la comprensione e il tatto mostrato: “Parleremo della separazione solo quando sarai pronta”, ha continuato la Toffanin.

L’intervista è iniziata con un video messaggio molto dolce da parte di Michelle Hunziker, sua grande amica che le ha fatto un grande in bocca al lupo per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. L’amica è recentemente diventata nonna e Ilary Blasi ha commentato: “Secondo me è meglio diventare nonna da giovani. Per me è ancora molto presto, ma prima o poi spero di diventarlo anche io”.

Parlando del cast dell’isola, Blasi ha spiegato: “Mi piace tantissimo questo cast. Hanno tutti un sapore diverso, ci sono diverse personalità e diversi caratteri. Prima della partenza sono tutti amici e carini, poi i talent ti cambia. Quest’anno non vedevano l’ora di partire. Nelle scorse edizioni c’era sempre chi aveva un po’ di timore, questa volta erano tutti in grande trepidazione”.

Silvia Toffanin ha poi continuato l’intervista: “Dobbiamo parlare di uno scoop, è un argomento molto delicato. Ci sono tante versioni. Lui oggi dopo tanto tempo di silenzio ha deciso di parlare e raccontare la sua verità con dei messaggi molto compromettenti”. Lo “scoop” riguardava il presunto litigio tra la showgirl e l’inviato Alvin, poi smentito da entrambi.

Alvin ha voluto mandare un video ironico, raccontando: “Ciao Silvia! Sapevo che mi avresti voluto in studio ma ho dovuto dirti di no perchè ho saputo che in studio ci sarebbe stata anche Ilary Blasi. Essere preso in giro in prima serata non lo tollero”. Riguardo al loro litigio, Ilary Blasi ha spiegato divertita: “Non so come mai era uscita questa notizia. Io poi per scherzo ho pubblicato il suo numero su Instagram e lui si era arrabbiato veramente“.

Infine, Silvia Toffanin ha concluso l’intervista dicendo: “Ho visto che sei andata avanti, che sei riuscita a reagire con la tua intelligenza e ora…” Ilary Blasi ha concluso: “E ora Bastian così“.

