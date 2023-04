Patty Pravo, ospite a Verissimo, ha parlato a cuore aperto della sua carriera, rivelando anche di aver avuto in passato degli attacchi di panico.

Ospite a Verissimo, Patty Pravo ha parlato a cuore aperto della sua lunghissima carriera, rivelando anche alcuni retroscena sulla sua vita privata e sull’amore.

Patty Pravo e gli attacchi di panico

Patty Pravo è stata ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Dopo una lunga intervista parlando della sua carriera partendo dagli esordi fino ad oggi, la cantante ha parlato di alcuni momenti difficili della sua vita.

“Ho avuto diversi attacchi di panico in passato. Sarò sincera, mi hanno sconvolto. Non pensavo di poterli avere con il carattere che ho. Ho sempre pensato di essere più forte sotto quel punto di vista. L’ho avuto e sono rimasta qualche giorno molto stranita”.

La cantante ha poi continuato spiegando: “Se ho avuto momenti di depressione? I momenti difficili ci sono e ci sono stati in questi anni di professione. La stampa è stata cattiva con me, mi davano dell’anoressica e della squattrinata, ma io non leggendo i giornali non lo sapevo. Non davo peso a queste notizie così stupide. Perdere tempo per rispondere a queste cose non ne vale la pena. Non avrei risposto comunque anche se l’avessi saputo”.

Parlando d’amore: “Ho fatto 5 matrimoni. Meglio da sola? Sì, ma io non ho chiuso con l’amore. L’amore ogni tanto finisce ma siamo ancora qui, pronte e piacevolmente sorprese se succede”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG