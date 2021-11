Sapete tutto sull’universo sentimentale di Patty Pravo? Scopriamo chi sono gli ex mariti della famosa artista, da sempre icona di autentica libertà…

Nicoletta Strambelli, per tutti Patty Pravo, oltre ad avere una carriera densa di successi ha una vita privata in cui si susseguono capitoli d’amore intenso e travolgente poi sfumati. Partiamo alla scoperta dei suoi grandi amori e degli ex mariti (famosi e non) con cui ha condiviso alcune tappe della sua esistenza tra aneddoti, gioie, dolori e una sana dose di libertà…

Chi sono gli ex mariti di Patty Pravo?

6 matrimoni (di cui solo 4 validi) e altrettanti naufragi nella vita privata di Patty Pravo, l’intramontabile diva della musica italiana consacratasi anche come regina delle cronache rosa fin dagli esordi della sua sfavillante carriera. La cantante non ha avuto figli dai suoi ex mariti, e ha divorziato tutte le volte senza serbare rancore. “Ho 5 famiglie“, ha dichiarato a Domenica In, sottolineando come non si sia mai pentita delle sue scelte e abbia invece mantenuto un buon rapporto con gli amori del suo ieri…

Gordon Angus Faggetter è stato il suo primo marito, batterista inglese dei Cyan Three sposato in Inghilterra nel 1968 e a cui sarebbe stata legata per oltre 4 anni… Poi le nozze lampo con Franco Baldieri, l’unico non musicista che avrebbe rapito il suo cuore. Lavorava come arredatore e antiquario e l’ha sposato in Campidoglio (il giorno dopo averlo conosciuto) nel 1972. Un amore bruciato in fretta dopo il più classico dei colpi di fulmine (un incontro casuale ad una cena), protagonista di un’unione finita nel giro di poche settimane dopo la quale spuntò la notizia dell’omosessualità dello sposo: “È durata poco – ha rivelato l’artista, riporta Il Corriere della Sera – non perché era gay, cosa che già sapevo, ma perché ho incontrato Riccardo Fogli“…

Patty Pravo e Riccardo Fogli: il rito celtico e l’addio

Proprio Riccardo Fogli è un altro “ex marito” famoso di Patty Pravo, che per lei lasciò addirittura i Pooh e l’allora consorte. I due artisti si sono sposati nel 1973 a Gretna Green (Scozia) con un rito celtico non valido in Italia (dove erano entrambi già sposati: lei con Franco Baldieri, appunto, lui con Viola Valentino). Quella con Riccardo Fogli sarebbe stata la storia d’amore più travolgente della vita di Patty Pravo: “Il loro manager gli disse di scegliere: o loro (i Pooh, ndr) o me. Scelse me”… La loro storia è finita dopo circa 2 anni.

Patty Pravo e le nozze con Paul Martinez e Paul Jeffrey

“Lavoravo con Vangelis all’album Tanto, entro nel suo studio e vedo un bellissimo ragazzo che suona il basso, Paul Martinez. Poi un altro, bellissimo, che suona la chitarra, Paul Jeffrey. Amarci in tre fu naturale. Abbiamo anche abitato insieme a Roma“. Così, al Corriere della Sera, la cantante ha spiegato la storia che, per caso, l’avrebbe vista diventare bigama (partendo da un poliamore ante litteram) e poi trigama…

Patty Pravo ha sposato Paul Jeffrey, chitarrista inglese al quale sarebbe rimasta legata per 5 anni, nel 1976. Un matrimonio arrivato “Per errore. Partivo per Bali. Di notte, squilla il telefono: ‘Sono Paul’. Pensavo fosse Martinez e gli dico di partire con me. Invece, si presenta Jeffrey vestito di bianco, con la valigia. Stemmo bene e ci sposammo…“. Quelle nozze non erano valide, contrariamente all’unione con il bassista statunitense Paul Martinez celebrata 2 anni dopo in California, nel 1978.

Patty Pravo, il matrimonio con Jack Johnson e la trigamia

Nel 1982 un altro matrimonio per Patty Pravo, poi la scoperta dell’involontaria trigamia: “Il problema – ha raccontato al Corriere della Sera – nasce quando sposo a San Francisco l’americano Jack Johnson, grande chitarrista. Dopo Pensiero stupendo, me n’ero andata a vivere lì per bisogno di normalità. Comunque, venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene. Dunque, ero bigama. Mi salvai perché scoprimmo che ero ancora sposata anche con Martinez e la trigamia non è contemplata dalla legge. In totale, fanno 6 mariti, 4 veri“.