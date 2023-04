Ormai al via L’Isola dei Famosi ma per due naufraghi che sembravano poter essere protagonisti è arrivato il “no” di Pier Silvio Berlusconi.

La programmazione di Canale 5 sarà ricca anche dopo la conclusione del GF Vip. Infatti, dopo solo alcuni giorni di pausa, sarà tempo di un altro reality: L’Isola dei Famosi. Dalle ultime indiscrezioni pare che il cast non sia stato ancora del tutto deciso anche per quello che sarebbe stato l’intervento diretto di Pier Silvio Berlusconi che avrebbe detto “no” a due potenziali naufraghi che sembravano poter prendere parte a questa edizione in partenza.

Isola dei Famosi: il doppio “no” di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi

Come detto, manca ormai pochissimo al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che vedrà ancora alla conduzione Ilary Blasi. Dopo il GF Vip, quindi, ecco su Canale 5 un altro reality che, a quanto pare, verrà monitorato dai vertici dell’azienda Mediaset. In modo particolare da Pier Silvio Berlusconi che, in prima persona, avrebbe deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis.

Secondo quanto si apprende da Dagospia, infatti, alcuni potenziali naufraghi che sembravano ormai essere sicuri di partire per l’Honduras, sarebbe stati tagliati dall’amministratore delegato Mediaset. Di chi si tratta? Pare che i due “sfortunati” siano Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina.

Ma non solo. Oltre ad un intervento nel cast, ci sarebbe una novità anche nell’ambito degli autori del reality, con il ritorno di Peppi Nocera.

Pare che la decisione di Berlusconi non sia stata solo al fine di non far diventare “troppo trash” la trasmissione ma che si tratti di qualcosa legato a ragioni di pubblicità.

Di seguito un recente post Instagram del programma ormai in partenza:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG