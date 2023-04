Ecco le location di La mia banda suona il pop che ha per protagonista una band molto famosa negli anni ’80 poi caduta in declino.

Un band di nome Popcorn, molto in voga negli anni ’80 ma poi caduta in disgrazia, con i vari componenti del gruppo che si sono dovuto riadattare a svolgere altri lavori per arrivare a fine mese. A distanza di molti anni si riuniscono per un concerto in occasione del compleanno di un oligarca russo: da quel momento succederanno però una serie di divertenti imprevisti ed equivoci. È questa, in sintesi, la trama di La mia banda suona il pop. Il film è uscito nel 2020 ed è diretto da Fausto Brizzi: vediamo ora quali sono le location di La mia banda suona il pop.

La mia banda suona il pop: le location del film

Per girare La mia banda suona il pop, il regista Fuasto Brizzi, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori del film hanno girato per l’Europa: sono infatti tre le nazioni coinvolte nelle riprese del film. Ovviamente l’Italia, da dove comincia la storia, poi la Russia e infine anche la Repubblica Ceca.

Christian De Sica

Partiamo dall’Italia: oltre che a Roma, tra i luoghi delle riprese ci sono anche Ladispoli e Cerveteri. La location che si può facilmente riconoscere a Ladispoli è Torre Flavia.

In Russia le riprese si sono invece svolte a San Pietroburgo mentre è stata Praga ad ospitare le riprese in Repubblica Ceca.

La mia banda suona il pop: il cast del film

I protagonisti di La mia banda suona il pop sono Tony Brando, Lucky, Micky e Jerry, che sono interpretati rispettivamente da Christian De Sica, Massimo Gini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi.

Nel cast del film troviamo poi anche Diego Abatantuono, Natasha Stefanenko, Rinat Khismatouline, Filippo Bianco, Leonardo Ghini, Elisa Nardini, Michele De Girolamo e Anna Ammirati.

Riproduzione riservata © 2023 - DG