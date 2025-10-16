Real Time, puntata speciale de La clinica della longevità: anticipazioni, ospiti e storie

Una puntata speciale de La clinica della longevità arriva su Real Time: scopriamo anticipazioni, ospiti e storie.

In vista della Giornata Mondiale della Menopausa, Real Time sfodera una puntata speciale de La Clinica della Longevità. Un appuntamento speciale, in cui una serie di specialisti accompagneranno quattro donne nel racconto di uno dei periodi più complicati della vita. Scopriamo tutte le anticipazioni.

La Clinica della Longevità: anticipazioni sulla puntata speciale

Il 18 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Menopausa, una ricorrenza nata per sensibilizzare il più possibile su un argomento che ancora oggi viene visto come un tabù. Ed è proprio in questo contesto che Real Time propone una puntata speciale de La Clinica della Longevità. Un documentario che mette al centro il racconto di quattro donne, accompagnate dal dottor Michele Bonaccorso, dal professor Ennio Tasciotti, dalla ginecologa Anna Paola Cavalieri e dalla psicoterapeuta Sara Doni.

Un viaggio alla scoperta della Medicina della Longevità, tra scienza e prevenzione, con il benessere delle donne messo al primo posto. A raccontarsi sono: Monica (56 anni) sposata e con due figli, che combatte contro il peso, le notti insonni e gli sbalzi d’umore; Francesca N. (58 anni), madre di due figlie, che ha trasformato la menopausa in un percorso di accettazione e rinascita; Francesca C. (54 anni), sposata e madre di due figli, che porta la sua esperienza di premenopausa, tra cicli irregolari, vampate e memoria inaffidabile; Francesca F. (45 anni), un figlio e un compagno, che affronta la menopausa indotta dopo un tumore al seno.

Quando va in onda La Clinica della Longevità?

Le anticipazioni sulla puntata speciale de La Clinica della Longevità prospettano un appuntamento molto interessante, che può essere d’aiuto alle tante donne che combattono quotidianamente con la perimenopausa e con la menopausa.

Prodotto da Stand By Me per Warner Bros. Discovery, il programma va in onda giovedì 16 ottobre alle ore 21:30 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, e in streaming su Disney+ subito dopo la messa in onda lineare.